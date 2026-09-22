무안군, 분산에너지 특화 국가산단 투자유치 본격 ‘시동’

전남광주통합특별시 무안군이 무안 국가산업단지의 최종 지정과 사업시행자 선정을 위해 실질적인 기업 투자수요 조기 확보에 전격 나섰다.

22일 무안군에 따르면 군은 국토교통부가 요구한 산업시설용지 투자유치(MOU) 200% 달성과 앵커기업 2개사 이상 확보를 목표로 다각적인 유치 활동을 전개하고 있다. 현재 군이 확보한 투자유치(MOU) 수요는 51.28% 수준이다.

무안 분산에너지 특화 위치도. 무안군 제공

무안 분산에너지 특화 국가산업단지는 2026년부터 2031년까지 현경면·망운면 일원 347만1000㎡(약 105만평) 규모로 조성된다. 반도체 소재·부품·장비(소부장), 에너지 신산업, 첨단물류, 연구개발(R&D)·정보통신 분야 기업 유치를 집중 추진하고 있다.

이를 위해 군은 지난 4일 미래성장과 내 ‘국가산단TF팀’을 신설하고 통합특별시 투자유치 부서와 공조 체계를 가동했다.

기업 유치 가속화를 위한 유관기관 협력도 이어진다. 군은 오는 23일 전남테크노파크와 업무협약을 체결하고 AI·로봇·반도체·에너지 등 미래산업 분야 R&D 및 실증, 기술 현장 적용, 국비사업 공동 발굴, 기업 유치에 상호 협력하기로 했다.

아울러 군은 배후주거단지인 성동지구 조성을 비롯해 345kV 전력망, 하루 30만㎥ 규모의 공업용수 등 필수 기반시설 확충을 패키지 사업으로 진행 중이다. 서남권 물류허브공항, 그린수소, 화합물반도체, 에너지저장장치(ESS) 연계사업을 통해 RE100 기반 특화 산단을 완성한다는 구상이다.

김산 무안군수는 “무안 국가산단은 무안국제공항과 KTX, 고속도로 등 우수한 광역교통망과 물류 여건을 갖추고 있다”라며 “반도체 소부장과 에너지 신산업 등 관련 기업을 적극 유치해 국가산단 조성에 필요한 투자수요를 조기에 완수하겠다”고 밝혔다.

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