“제왕적 사법관 曺 사퇴” vs “대통령 요구, 독재적 발상” [靑·대법, 초유의 정면충돌]

조희대 대법원장의 대법관 후보자 재제청 거부를 두고 여야 공방이 격화했다. 김민석 더불어민주당 대표는 조 대법원장을 “황당한 대법원장”이라고 직격하며 대통령과 권력 다툼에 나선 것이냐고 비판했다. 민주당에서는 “쿠데타적 행태”, “사법쿠데타”라는 표현까지 나왔다. 국민의힘은 청와대의 재제청 요구가 오히려 대법원장의 헌법상 제청권을 침해하는 “독재적 발상”이라고 맞섰다.

“사법쿠데타” 여 법사위원 입장 발표 국회 법제사법위원회 서영교 위원장(가운데)과 더불어민주당 의원들이 22일 국회 소통관에서 조희대 대법원장의 대법관 재제청 거부와 관련해 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

김 대표는 22일 인천 예산정책협의회에서 “정말 모르는 것인지, 모른 척하는 것인지, 일부러 무시하고 대통령과 권력 다툼을 하는 것인지 황당하다”고 말했다. 이어 “대법원장이 찾는 재제청을 위한 헌법적 근거는 너무 명확하다”며 대통령의 대법관 임명권을 강조했다.



이용우 민주당 대변인은 “조 대법원장은 대통령이 나라를 비운 사이 대통령의 권한 행사를 정면으로 부정하는 쿠데타적 행태를 저질렀다”고 비판하며 즉각 사퇴를 요구했다. 한병도 원내대표도 재제청 요구 공문에 구체적인 사유가 없다는 조 대법원장 입장을 “언어도단”이라고 규정하며 “대법원장이 제청한 후보자를 대통령이 그대로 임명해야 한다는 건 주권자 국민이 선출한 대통령의 임명권을 무력화하는 일”이라고 주장했다. 민주당·조국혁신당·진보당 소속 법사위원들은 공동기자회견에서 “검찰쿠데타에 이은 사법쿠데타”라며 국정감사를 통한 진상 규명과 법적 책임 추궁을 예고했다. 이들은 대법관 공백 장기화가 국민의 신속한 재판받을 권리를 침해하고 있다고도 주장했다.



국민의힘은 대통령에게 재제청을 요구할 헌법상 권한이 없다는 점을 앞세웠다. 박충권 수석대변인은 “청와대는 손봉기 후보자의 임명동의안을 국회에 보내지 않아 국회의 동의권 행사 자체를 봉쇄해 놓고 이제 와 대통령의 임명권이 우위에 있다는 궤변을 늘어놓고 있다”며 “삼권분립을 부정하고 대통령이 그 위에 서겠다는 독재적 발상”이라고 주장했다.

“법관 쇼핑 저지” 야 법사위원 입장 발표 국민의힘 박형수 의원 등이 22일 국회 소통관에서 조희대 대법원장의 청와대 대법관 재제청 요구 거부와 관련해 정부·여당을 규탄하는 기자회견을 하고 있다. 남정탁 기자

국민의힘 법사위원들도 재제청 요구에 응할 경우 “대통령의 대법관 쇼핑을 사실상 인정하는 치욕적인 선례”가 될 것이라고 주장했다. 성일종 의원은 “사실상 ‘내가 재판받을 대법관은 내가 직접 고르겠다’는 것”이라고 했고, 한동훈 무소속 의원은 “대통령 마음대로 하지 말라고 대법원장 제청권을 헌법에 보장한 것”이라며 “차라리 계엄해서 왕이 돼라”고 비판했다. 윤상현 의원은 “대법관을 대통령의 뜻에 맞추는 것이 아니라 헌법이 정한 절차에 맡겨라”라며 대법원장의 제청권과 국회의 동의권, 대통령의 임명권이 각각 헌법상 경계를 존중해야 한다고 했다.

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