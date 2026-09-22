토스 ‘청년정책 유공’ 총리 표창

토스가 ‘2026 청년정책 유공 포상’에서 국무총리 표창을 수상했다고 22일 밝혔다.



청년의 금융이해력과 정책 정보 접근성을 높이기 위한 콘텐츠를 꾸준히 제공하고 금융 취약계층 청년을 대상으로 교육과 자립 지원을 이어온 공로를 인정받았다.



2018년부터 운영 중인 브랜드 미디어 ‘토스피드’는 현재 누적 조회 수 6500만회를 넘어섰고 대출·세금·보험·부동산·거시경제 등 실생활과 밀접한 주제를 중심으로 90여개 시리즈, 800개 이상의 콘텐츠를 발행했다. 문화체육관광부와의 협업을 통해 청년정책 관련 콘텐츠 62개도 선보였다.



경계선지능청년을 비롯한 금융 취약계층을 위한 맞춤형 프로그램도 운영했다. 경계선지능청년을 대상으로 금융교육과 6개월간의 금융자조모임을 진행했고 고립·은둔청년과 가족돌봄청년, 시각장애인, 외국인 유학생 등 금융정보 접근에 어려움을 겪을 수 있는 다양한 청년층으로 교육 대상을 확대해 왔다. 서울시와는 경계선지능인 평생교육 지원을 위한 업무협약을 체결하고 1억원을 기부하는 등 관련 지원도 이어가고 있다.

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