영진전문대 글로벌시스템융합과, 첫 졸업생 93% 일본 AI∙IT 기업 ‘취업 내정’

대구 영진전문대학교 신설 학과인 글로벌시스템융합과가 첫 졸업생 배출을 앞두고 일본 인공지능(AI) 및 정보기술(IT) 분야에서 독보적인 취업 성과를 거두며 주목받고 있다.

22일 대학에 따르면, 2024년 신설한 3년제 글로벌시스템융합과는 내년 2월 첫 졸업생을 배출한다. 졸업예정자 17명 중 일본 취업을 희망한 학생은 총 15명으로, 이 가운데 14명이 이미 일본 현지 AI·IT 기업으로부터 취업 내정을 받았다.

글로벌시스템융합과 3학년생들이 학과 강의실에서 정영철 학과장(오른쪽)과 함께 ‘학과 최고’ 포즈를 취하고 있다. 영진전문대학교 제공

일본 취업 희망자 기준 취업 내정률은 무려 93.3%에 달한다. 나머지 졸업예정자 중 1명은 국내 취업을 확정 지었으며, 1명은 4년제 대학 진학을 앞두고 있어 사실상 졸업예정자 전원이 진로를 결정한 상태다. 이번 성과는 단순한 취업률 수치를 넘어 취업처의 ‘질적 수준’이 매우 높다는 점에서 교육계의 이목을 집중시키고 있다. 일본 기업 취업 내정자 14명 중 절반이 넘는 8명(57.1%)이 도쿄증권거래소 상장기업이나 대형 상장 금융그룹 계열사에 합격했기 때문이다.

주요 취업 기업으로는 일본 클라우드 회계 솔루션 선두 기업인 ‘프리’ 1명, 혁신 기술을 주도하는 AI 전문 기업 ‘엑사위저즈’ 1명을 비롯해 키라보시은행 2명, MIC 2명, 맴버스 1명, 아이풀 1명 등 현지 우량 기업들이 대거 포함됐다. 특히 ‘프리’와 ‘엑사위저즈’는 학과 개설 초기부터 학생들이 가장 입사를 갈망하던 일본의 대표적인 혁신 IT∙AI 기업이다.

신설 학과가 출범한 지 단 3년 만에 이처럼 까다로운 현지 메이저 기업의 문턱을 넘어서면서, 글로벌시스템융합과의 실무 중심 교육 과정이 일본 현지 기업의 요구 조건과 정확히 부합했음을 증명해 냈다는 평가를 받고 있다. 글로벌시스템융합과는 학생들의 해외취업 준비에 따른 경제적 부담을 덜어주기 위한 지원도 마련하고 있다. 입도선매 전형 합격자 가운데 일정 성적 조건을 충족한 학생에게는 졸업까지 매 학기 수업료의 50%를 감면하고, 1대1 취업 컨설팅과 내정자 대상 도쿄 현지 연수 등도 지원한다.

한편, 글로벌시스템융합과는 2027학년도 수시 1차에서 25명을 모집한다. 원서 접수는 이달 30일까지며, 수시 2차에선 5명을 선발한다.

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