자살률 3년 만에 줄었지만… 10대만 ‘역주행’

지난해 고의적 자해(자살) 사망률이 전년보다 4% 이상 줄며 3년 만에 감소로 전환했다. 고령화가 심화하면서 대표적인 노인성 질병인 치매의 사망률(인구 10만명당 사망자 수)은 9% 넘게 증가했다. 사망원인 중 부동의 1위는 암으로 폐암, 간암 순으로 사망률이 높았다.



국가데이터처는 이런 내용을 담은 ‘2025년 사망원인 통계’를 22일 발표했다. 지난해 사망자 수는 36만2968명으로 2024년 대비 4399명(1.2%) 늘었다.

박현정 국가데이터처 인구동향과장이 22일 세종시 정부세종청사에서 2025년 사망원인 통계에 대해 브리핑하고 있다. 연합뉴스

지난해 3대 사망원인은 암, 심장질환, 폐렴으로 전체 사인의 42.7%를 차지했다. 이어 뇌혈관 질환, 자살, 알츠하이머병, 당뇨병, 패혈증, 고혈압성 질환, 간 질환 순으로 사망률이 높았다. 사인 1위인 암의 사망률은 177.1명으로 2024년 대비 2.8명(1.6%) 증가했다. 종류별로는 폐암 사망률이 38.9명으로 가장 높았고, 간암(20.4명), 대장암(19.1명), 췌장암(17.0명), 위암(13.7명) 순이었다. 전년과 비교하면 췌장암(6.2%)과 폐암·유방암(2.3%) 사망률 증가세가 두드러졌다.



고의적 자해(자살) 사망률은 27.8명으로 전년보다 1.4명(4.7%) 감소했다. 남자와 여자 각각 4.9%, 4.1% 감소했다. 다만 10대 자살률(8.6명)이 2024년 대비 7.5% 늘어 전 연령대 중 유일하게 자살률이 증가했다. 성·연령별 자살률은 10대에서는 여자가, 20대 이상에서는 남자가 높았다.



고령화가 심화하면서 치매와 폐렴 사망률도 높아지고 있다. 지난해 치매에 의한 사망률은 32.0명으로 전년보다 9.2% 증가했다. 2015년에는 3대 사망원인이 암, 심장질환, 뇌혈관 질환이었는데 2018년부터 폐렴이 3위로 올라섰다. 폐렴 사망률은 2015년 28.9명에서 지난해 60.8명으로 증가했다. 알코올 관련 사망률은 남자가 5.2배 높았던 반면 치매 사망률은 여자가 남자의 2.1배에 달했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지