[단독] 통합 앞둔 발전 5사, 6년간 ‘사고정지’ 207건

정부가 발전공기업 5사 통합을 추진 중인 가운데 최근 6년여간 이들이 운영하는 발전설비 가동이 고장이나 이상으로 중단된 사례가 200건이 넘는 것으로 나타났다. 이런 사고정지에 따른 손실액은 230억원을 육박하는 수준이었다. 통합을 계기로 관리 실태 점검이 필요하다는 지적이 나온다



22일 더불어민주당 이용우 의원실이 한국남동·중부·서부·남부·동서발전 등 5사로부터 받은 자료에 따르면 2020년부터 최근까지 발전설비 사고정지는 총 207건 발생한 것으로 집계됐다.

한국서부발전 본사 전경. 한국서부발전 제공

발전사별 사고정지 건수는 중부발전이 72건으로 가장 많았고, 이어 남부발전 43건, 서부발전 42건, 동서발전 26건, 남동발전 24건 순이었다.



사고정지에 따른 손실액은 총 229억3000만원 수준이었다. 이는 발전설비를 고치거나 부품을 교체하는 데 드는 비용인 자산손실액(93억2000만원)과 매출손실액(136억1000만원)을 합친 것이다.



손실액이 가장 큰 건 서부발전이다. 103억7000만원으로 5사 손실액 총액의 45%를 넘는 수준이다. 이어 사고정지 건수가 가장 많았던 중부발전이 60억7000만원, 남부발전 37억4000만원, 남동발전 23억9000만원, 동서발전 3억6000만원 순이다. 서부발전 손실액이 큰 건 노후 설비 비중이 높기 때문으로 보인다.

서부발전이 운영 중인 설비 중 30년 이상 가동 설비는 총 17기로 전체(37기) 중 거의 절반에 가까운 양이다.



실제 5사 사고 중 원인이 ‘기타’(78건)로 집계된 걸 제외하면 ‘노후열화’가 72건으로 가장 많았다. 이어 ‘제작결함’ 29건, ‘정비결함’ 12건, ‘운전원과실’ 10건, ‘시공결함’ 6건 등 순이었다. 제작결함 같은 경우 남부발전이 14건으로 절반 가까이를 차지해 가장 큰 비중을 차지했다. 운전원과실은 10건 중 9건(90%)이 모두 중부발전에서 발생했다.



이용우 의원은 “발전사 통합을 계기로 노후설비 관리와 정비 품질, 운전 절차를 개선해야 한다”고 했다.

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