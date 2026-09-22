北 지뢰 매설 의심지대 조사 앞두고… 수색로 만들다 폭발

서부전선을 관할하는 육군 25사단 최전방 부대에서 지난 21일 발생한 비무장지대(DMZ) 내 지뢰 폭발 추정 사고는 군사분계선(MDL)을 넘은 북한의 지뢰 매설 의심지대 확인을 위한 수색로 확보 차원에서 발생한 것으로 드러났다.



장도영 합동참모본부 공보실장은 22일 정례브리핑에서 “어제(21일) 비무장지대 작전은 유엔군사령부 현장조사 전 여건조성을 위한 수색로 개척 작전이었다”고 밝혔다. 장 실장은 “지뢰탐지기를 이용해 수색로 개척 작전 진행 중에 지뢰로 추정되는 폭발이 발생했다”고 설명했다.

접경지서 바라본 北 초소 22일 경기도 파주시 접경지역에서 바라본 북한 지역에 경계초소와 함께 철책이 좌우로 길게 늘어서 있다. 북한은 남북관계를 ‘적대적 두 국가’로 규정한 이후 불모지 조성, 철책 설치, 지뢰 매설 등의 국경선화 작업을 이어왔다. 지난 21일 발생한 비무장지대(DMZ) 내 지뢰 폭발 추정 사고는 북한의 지뢰 매설 의심지대를 확인하는 과정에서 발생한 것으로 드러났다. 파주=유희태 기자

최근 군은 서부전선 군사분계선 인근의 지형 변화를 식별, 북한이 군사분계선 이남에 지뢰를 매설했을 가능성에 대해 유엔군사령부와 협의해 왔다. 이에 따라 다음 주 초 유엔군사령부 현장 조사가 예정돼 있었다. 북한군의 군사분계선 이남 지뢰 매설 추정 활동이 이번 사고의 단초를 제공했다고도 해석할 수 있는 대목이다.



당시 비무장지대 수색로 개척 작전을 하던 장병 10여명 가운데 군 간부 3명이 폭발로 다쳤다. 이 중 2명은 중상을 입고 응급헬기로 국군수도병원에 후송돼 수술을 받았다. 2명 중 수색대대장은 폭발 사고로 발목이 절단되는 중상을, 다른 간부는 골절상을 입은 것으로 알려졌다. 또 다른 간부 1명도 부상한 것으로 전해졌다. 중상을 입은 간부 2명은 방호복과 지뢰덧신 등 방호장구류를 착용했다. 사고가 발생한 장소는 군사분계선 남쪽 50∼100m 지점으로서, 우리 군이 이전에도 살폈던 적이 있었던 곳으로 알려졌다.

이날 취임한 강신철 신임 국방부 장관은 취임식 직후 기자들과 만난 자리에서 “장관 취임 후 가장 먼저 이번 사고 보고를 받았다. 부상당한 전우가 치료·회복에 전념할 수 있도록 끝까지 책임을 다하는 것이 우선”이라며 “어떤 가능성도 배제하지 않고 원인을 규명해서 철저하게 후속조치를 하고, 필요에 따라 대응해야 할 수도 있다”고 말했다. 강 장관은 “이번 사고 발생 지역은 가시권 내에 있지 않다. 지금 예단할 순 없으나, 현재까진 영상에 (특이점이) 없다. 더 찾아봐야 한다”며 “비무장지대는 길 찾는 게 정말 쉽지 않다. 위성항법체계(GPS) 오차가 있는 경우가 많다. 위치를 특정하기가 현재로선 어렵다”면서 지금은 조사와 확인이 필요하다고 강조했다.

강신철 신임 국방부 장관이 22일 서울 용산구 국방부에서 열린 제51대·52대 국방부장관 이·취임식에서 취임사를 하고 있다. 뉴시스

국민의힘은 “북한의 지뢰 매설이 확인되면 단호히 대응해야 한다”고 목소리를 높였다. 정점식 원내대표는 국회 원내대책회의에서 “단정 짓긴 어렵지만 북한 지뢰일 가능성이 높아 보인다. 최근 북한이 여러 차례 군사분계선을 침범해 지뢰를 매설하지 않았나”며 “최전방에 빈총 경계 근무를 시키는 이 정권이 이런 상황을 자초하지 않았나”고 비판했다. 정희용 사무총장도 “폭발 위치와 경위, 폭발물 종류, 매설 시점과 주체를 밝혀내야 한다”며 “대북 유화책이 북한 도발과 오판을 방조한 것이라면 책임을 분명히 따져 물을 것”이라고 말했다.



국회 국방위원회 야당 간사인 임종득 의원은 “사고 직후 합참 설명은 상당히 우려스럽다. 정확한 원인이 밝혀지지 않은 상황에서 북한군이 매설했거나 북한에서 유실된 지뢰일 가능성을 낮게 보는 취지의 설명이 나왔다”며 “정치적 고려 때문에 국가 안보 원칙이 흔들려선 안 된다”고 강조했다.



한편 제이비어 브런슨 유엔군사령관 겸 주한미군·한미연합사령부 사령관은 이날 소셜미디어 엑스에서 “유엔사·연합사·주한미군을 대신해 어제(21일) 비무장지대 내 작전 중 부상을 입은 한국군 장병과 가족에게 깊은 위로의 말씀을 전한다”며 “부상 장병들의 조속하고 완전한 쾌유를 기원한다”고 밝혔다.

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