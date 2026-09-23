LS일렉, 생산현장에 첨단 보행로봇 투입

전력기기 제조기업 LS일렉트릭이 생산 현장에 첨단 보행로봇을 도입한다. 회사는 로봇을 활용해 공장 현장의 안전·품질 관리 수준을 한층 높인다는 목표다.



LS일렉트릭은 22일 부산사업장에 보스턴다이내믹스의 4족 보행로봇 ‘스팟’으로 생산설비 모니터링과 품질관리, 안전관리 체계를 고도화한다고 밝혔다.

구자균 LS일렉트릭 회장(가운데)이 LS일렉트릭 부산사업장에서 4족 보행로봇 스팟의 운영 현장을 살펴보고 있다. LS일렉트릭 제공

부산사업장은 초고압 변압기를 주력 생산하는 사업장이다. 최근 인공지능(AI) 데이터센터와 전력망 투자 확대에 따른 글로벌 수요 증가로 생산 물량이 빠르게 확대되고 있다. LS일렉트릭은 스팟을 이용해 초고압 변압기 핵심 생산 시설을 실시간으로 점검하고, 설비 고장을 사전에 예측하는 예지보전 체계를 수립할 계획이다.



스팟은 우선 초고압 변압기 핵심 공정인 진공건조로(VPD) 설비 관리에 활용된다. 스팟에 탑재된 열화상 카메라를 통해 VPD 기기 이상과 열 누설 여부를 비접촉 방식으로 자동 점검하고, 진공펌프와 모터, 제어반 등 핵심 부품의 발열·소음·진동 데이터를 수집해 이상 징후를 조기에 감지하는 식이다.



LS일렉트릭은 시험설비 관리에도 스팟을 활용한다. 시험설비의 외관 상태와 이상 소음, 발열 현상 등을 감시해 이상 징후를 조기에 포착하는 용도로 사용할 예정이다. 초고압 변압기 시험설비는 고장 발생 시 수리 기간이 길어 시험 일정과 납기에 직접적인 영향을 미치는 만큼 사전 예방 효과가 클 것으로 기대를 모은다.

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