은행 대출총량 목표 또 초과… 한 달 새 신규여력 모두 소진 [경제 레이더]

최근 주요 시중은행에 가계대출 수요가 몰리면서, 올해 늘릴 수 있는 대출한도를 또다시 넘어선 것으로 집계됐다. 하반기 대출 문턱이 높아지며 ‘오픈런’까지 발생하자 정부가 지난달 가계대출 증가율 목표치를 2배로 상향했으나 이마저 빠른 속도로 차오른 것이다.

서울의 한 시중은행. 연합뉴스

22일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 17일 기준 가계대출 잔액(정책성 대출 제외)은 652조2617억원으로 집계됐다. 지난해 말(644조9700억원)보다 7조2918억원 증가한 규모다.



앞서 5대 은행은 지난달말 금융당국과 협의 결과, 올해 늘릴 수 있는 가계대출 총량이 기존 약 4조3300억원에서 7조1100억원으로 상향된 것으로 알려졌다. 당국이 ‘8·13 부동산 대책’을 통해 가계부채 총량 증가율 목표치를 기존 1.5%에서 3% 수준으로 확대한 데 따른 후속 조치였다. 이후 한달도 지나지 않아 신규 부여된 대출 여력(약 2조7800억원)을 모두 소진한 셈이다. 5대 은행 중 2곳이 올해 연간 목표치를 큰 폭으로 초과했고, 다른 2곳도 목표치에 다가선 상황이다.



가계대출이 급증하는 가운데 은행권 원화대출 연체율도 10년 만에 최고치를 기록했다. 이날 금융감독원이 발표한 ‘2026년 7월 말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)’에 따르면 국내은행 대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.63%로 전월(0.56%)보다 0.07%포인트 상승했다. 같은 달 기준 2016년(0.78%) 이후 가장 높다.



부문별로 보면 기업대출 연체율이 0.78%로 전월보다 0.10%포인트 상승했다. 이중 대기업 대출이 0.36%로 전월(0.22%)보다 0.14%포인트, 1년 전보다 0.22%포인트 상승했다. 2021년 7월 0.37% 이후 5년 만에 가장 높은 수준이다.



금감원은 “전월 대비 상매각 등 연체채권 정리 규모가 축소했고, 중앙그룹 계열사의 기업회생·워크아웃에 따른 신규연체 등이 연체율 증가에 영향을 끼쳤다”고 밝혔다.

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