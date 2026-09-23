[이코노 브리핑] 2차 국민참여성장펀드 30일부터 판매 외

2차 국민참여성장펀드 30일부터 판매

6000억원 규모의 2차 국민참여형 국민성장펀드가 30일부터 다음달 15일까지 선착순 판매된다고 금융위원회가 22일 밝혔다. 첫 5영업일 동안은 모집 금액의 절반을 서민 전용분으로 배정하고, 온라인 판매 물량은 은행 40%·증권사 60%로 제한한다. 서민·청년 참여기회를 확대하고 영업점 방문 가입 수요를 배려한 조치다. 희망자는 시중은행 10개사·증권사 14개사에서 가입할 수 있고, 1차 가입 이력이 있으면 가입이 제한된다.

우버, 배민 인수 본격화… 사전심사 돌입

공정거래위원회가 우버의 배달의민족 운영사 우아한형제들의 최대주주인 독일 딜리버리히어로(DH)의 인수(기업결합)를 위한 사전심사를 개시했다고 22일 밝혔다. 사전심사가 승인되면 기업은 공정위에 정식 심사를 제출한다. 우버가 배달의민족 경영권을 인수하면 택시 호출과 음식 배달이라는 두 개의 생활 서비스 시장을 확보하게 된다.

KB금융 ‘에너지 절감 지원 사업’ 추진

KB금융그룹은 대·중소기업·농어업협력재단과 지역 소상공인의 탄소중립과 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조) 경영 실천을 돕기 위해 ‘2026년 KB금융 에너지 절감 시설 지원사업’을 추진한다고 22일 밝혔다. 총 지원 규모는 6억원이고 선정된 지역에는 최소 1억원에서 최대 3억원까지 사업비를 지원한다. 지원 금액은 지역 내 소상공인·자영업자 등 개인사업자를 위해 사용된다. 신청 기한은 10월11일까지다.

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