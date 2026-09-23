딱 십 분 동안 이해해! : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 007

□ 수사 단어 ·십분(十分)[열 십, 나눌 분] : 더할 나위 없이 아주 충분히, 또는 있는 힘을 다해 100% 꽉 채운 상태를 이르는 말. ·십중팔구(十中八九) : 열 중에서 여덟이나 아홉이라는 뜻으로, 거의 예외 없이 확실함. ·분수(分數)[나눌 분, 셈 수] - 전체에 대한 부분을 나타내는 수. - 사물을 분별하는 지혜, 사람이 지켜야 할 처지의 한도나 한계를 뜻하는 말! (예: "분수에 맞게 살다.") ·10분(10分)[시간의 단위] : 1시간의 6분의 1이 되는 시간의 길이.

□ 수사 보고서

탐정 여러분, '십분'은 일상에서 위로나 공감을 건넬 때 정말 자주 쓰이지만, 한자의 진짜 뜻을 모르면 "왜 나를 겨우 10분짜리 마음으로 대하지?"라는 엉뚱한 오해를 낳기 쉽습니다.

우리가 가장 먼저 떠올리는 10분은 시간의 단위입니다. "쉬는 시간 10분", "라면 끓이는 시간 5분" 할 때의 그 시간이죠.

그런데, "네 마음을 십분 이해해"라고 말한다면, 이때 한자 '십분(十分)'의 속뜻은 달라집니다. 옛날 조상님들은 어떤 물건이나 마음의 전체 크기를 숫자 '10'으로 기준을 잡았습니다.

즉, 십분(十分)은 "10개로 나눈 조각 중에서 10개를 몽땅 다 가졌다"라는 뜻입니다! 백점 만점에 백점을 맞은 것처럼, 퍼센트로 따지면 '100% 완벽하게 꽉 찬 상태'를 말하는 것이죠. 따라서 누군가에게 "네 마음을 십분 이해한다"라고 말하는 것은, "네 마음을 100% 아주 충분히, 머리부터 발끝까지 완벽하게 공감한다"라는 가장 따뜻하고 깊은 위로의 표현이랍니다.

□ 수사 확인

1. 다음 문장에서 '십분'의 의미가 나머지와 다른 하나를 골라보세요.

① 이번 기회를 십분 활용해서 꼭 성공하고 말 거야.

② 기차 출발 시각까지 십 분밖에 남지 않아서 서둘러야 해.

③ 부모님은 내 꿈을 응원하며 나의 선택을 십분 존중해 주셨다.

④ 너의 어려운 사정을 나도 십분 이해하니 너무 걱정하지 마.

2. 다음 축구부 감독님의 격려사를 읽고, 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 순서대로 써넣으세요.

<보기> : 십분(十分), 10분, 분수, 십중팔구

"우리 선수들, 전반전 경기를 치르느라 고생 많았습니다. 지금부터 딱 ( ① ) 동안 주어지는 휴식 시간 동안 목을 축이며 체력을 회복합시다. 감독인 나는 여러분이 운동장에서 겪은 고충을 누구보다 ( ② ) 이해하고 있습니다. 후반전에는 욕심을 부려 무리하기보다, 각자의 역할과 행동의 ( ③ )를 지키며 팀을 위해 뛰어봅시다. 이처럼 우리가 가진 기량을 후반전에 ( ④ ) 발휘한다면, 이번 경기는 ( ⑤ ) 우리의 승리로 끝날 것입니다!“

□ 수사 단서

'이해하다, 발휘하다, 활용하다'처럼 마음을 깊이 쓰거나 능력을 모두 쏟아내는 맥락에서, 십분(十分)은 ‘아주 충분히’라는 뜻으로 쓰여요.

유도 질문: "자신이 가진 재능을 십분 활용하여 봉사활동에 참여해 주세요”라는 문장에서 ‘십분’을 다른 단어로 바꾼다면?

[정답]

1번: ②

2번: ① 10분 ② 십분(十分) ③ 분수 (처지나 행동의 한도) ④ 십분(十分) ⑤ 십중팔구

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

※본문의 「한자어 탐정단」은 캐리에듀 러닝센터에서 다운로드 가능합니다. (PDF)

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