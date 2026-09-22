유한건강생활 ‘뉴오리진 wise’, 영화 ‘여전히 찬란하게’와 공동 프로모션

영화 '여전히 찬란하게' X 뉴오리진 와이즈 콜라보 포스터 이미지 (사진제공=유한건강생활)

헬스&라이프스타일 솔루션 기업 ㈜유한건강생활(대표 손정수)이 스킨케어 브랜드 ‘뉴오리진 wise’를 통해 영화 '여전히 찬란하게'와 공동 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 해당 영화는 배우 김혜자의 9년 만의 스크린 복귀작이자 제31회 부산국제영화제 공식 초청작이다.

이번 협업은 유한건강생활 자사몰 고객을 주 대상으로 영화 '여전히 찬란하게'의 메시지를 알리기 위해 기획됐다. 영화 '여전히 찬란하게'는 생애 가장 빛나던 시절을 함께한 단짝 친구와 60년 만에 재회하는 주인공 ‘순옥(김혜자 분)’의 이야기를 다룬 작품으로, 제31회 부산국제영화제 ‘한국영화의 오늘 - 파노라마’ 섹션에 공식 초청됐다.

‘뉴오리진 wise’는 50대 이상 중장년층을 겨냥한 프리미엄 스킨케어 라인이다. 회사 측은 브랜드가 추구하는 방향성과 영화의 정서적 메시지가 부합한다고 판단해 이번 공동 프로모션을 기획했다고 설명했다.

유한건강생활은 이번 협업을 기념해 고객 대상 프로그램을 순차적으로 진행한다. 우선 뉴오리진 wise VIP 고객과 파트너사를 초청해 특별 시사회 ‘찬란한 우리들의 시사회’를 열고, 출연진 무대인사와 웰컴 리셉션을 운영할 예정이다. 이와 함께 일반 고객을 위한 약 300석 규모의 대관 시사회도 편성했다.

공식 자사몰에서는 뉴오리진 와이즈 제품을 10만 원 이상 구매한 고객에게 영화 예매권을 증정하며, 자사몰과 공식 SNS 채널을 활용한 온라인 홍보도 병행한다.

유한건강생활 손정수 대표이사는 “대한민국을 대표하는 국민 배우 김혜자 선생님의 깊이 있는 연기가 빛나는 영화 '여전히 찬란하게'와 ‘뉴오리진 wise’가 만나 고객들의 일상에 따뜻한 온기와 찬란한 위로를 전할 수 있어 뜻깊다”며 “이번 협업을 통해 고객들에게는 특별한 문화적 경험과 영화가 전하는 따뜻한 위로와 감동을 함께 전할 수 있기를 바란다”고 말했다.

유한건강생활은 향후에도 중장년 및 시니어 세대의 공감을 이끌어낼 수 있는 다양한 문화 콘텐츠와의 제휴를 지속하며 ‘뉴오리진 wise’의 브랜드 접점을 넓혀갈 계획이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지