뷰티업계 부는 AI 바람…체험·진단 서비스로 소비자 접점 넓힌다

뷰티업계가 체험·진단·AI 등으로 소비자 접점을 넓히고 있다. 팝업스토어와 맞춤형 진단, AI 기반 케어 등 소비자 경험을 강화하는 움직임이 이어지고 있다.

설화수 자음생크림 출시 60주년 기념 팝업스토어. 아모레퍼시픽 제공

23일 뷰티업계에 따르면 설화수는 자음생크림 출시 60주년을 기념해 팝업스토어 ‘Beauty Crafted in Time’을 운영한다. 9월 21일 신세계백화점 강남점을 시작으로 주요 백화점에서 순차적으로 선보이는 이번 팝업은 설화수가 60여 년간 축적한 인삼 연구와 자음생크림의 역사를 소비자가 직접 경험할 수 있도록 구성했다.

팝업 공간은 웰컴 및 시네마 존, 진생 에너지 체험, 스탬프 카드 프로그램 등으로 구성됐다. 몰입형 영상과 인터랙티브 콘텐츠를 통해 인삼 연구 과정과 제품의 특징을 소개하고, 맞춤형 상담과 제품 구매, 기프트 혜택 등을 함께 제공한다. 제품 자체뿐 아니라 브랜드의 연구 역사와 철학을 체험하도록 한 것이다.

애경산업 AGE20’S가 리브랜딩 이후 처음 선보인 ‘THE AGE20’S HOUSE’ 공식 포스터. 사진 = 에이지투웨니스, 레페리

애경산업의 AGE20’S도 오프라인 체험 공간을 마련한다. AGE20’S는 오는 10월 1일부터 11일까지 서울 성동구 연무장길 LECT성수에서 브랜드 팝업 ‘THE AGE20’S HOUSE’를 운영한다. 신제품 ‘스킨 퍼스트 히든 프렙 파운데이션 팩트’와 ‘시그니처 에센스 팩트’ 등 색조 제품을 직접 체험할 수 있도록 구성했으며, 방문객을 대상으로 AI 퍼스널 컬러 진단과 나만의 베이스·립 컬러 찾기 등의 프로그램을 진행한다. 제품 체험에 개인 맞춤형 진단과 참여형 콘텐츠를 결합해 오프라인에서 소비자가 브랜드와 제품을 경험할 수 있는 접점을 확대한다는 취지다.

개인의 피부와 두피 상태를 분석해 맞춤형 관리법을 제안하는 서비스도 확대되고 있다.

사진 = 닥터포헤어 제공

닥터포헤어는 13년째 두피케어센터를 운영하며 고객 두피 데이터를 축적해 왔다. 현재까지 39만 건 이상의 고객 두피 데이터를 확보했으며 34명의 트리콜로지스트가 두피 진단 프로그램을 운영하고 있다.

2024년부터는 이동형 팝업스토어 ‘찾아가는 두피진단’을 통해 소비자 접점을 확대했다. 전국 78곳에서 200회 운영된 이 프로그램은 소비자의 두피 상태를 진단하고 개인별 관리 방법을 제안하는 방식이다. 탈모샴푸 판매를 넘어 두피 자체를 하나의 관리 영역으로 확장한 셈이다.

AI를 활용한 맞춤형 뷰티 서비스도 등장하고 있다. 에이피알은 최근 국제표준인 ISO/IEC 42001과 노르웨이 넴코(Nemko)의 AI Trust Mark를 획득했다고 밝혔다. 메디큐브 에이지알의 ‘부스터 프로 X2’ AI 케어 모드에는 피부 컨디션과 누적 사용 이력을 분석해 맞춤형 케어 루틴과 자극 강도를 추천하는 기능이 적용됐다.

AI를 활용한 뷰티 제품에서는 기술 자체뿐 아니라 안전성과 신뢰성을 강조하는 흐름도 나타난다. 에이피알은 AI 추천 기능에 안전 범위를 설정하고 장애 발생 시 규칙 기반 시스템으로 전환하는 구조를 적용했으며, 최종 설정은 사용자가 직접 선택하도록 했다고 설명했다.

뷰티업계의 소비자 공략 방식이 세분화되면서 특정 고민을 겨냥한 제품 출시도 이어지고 있다. 애경산업의 위생 전문 브랜드 랩신은 체취 원인균을 관리하는 ‘제로시스 데오리셋 바디워시’를 선보였다. 귀 뒤와 목, 겨드랑이, 발 등 체취가 발생하기 쉬운 부위를 겨냥하고 멘톨 성분을 활용한 쿨링감까지 더했다.

이니스프리 ‘레티놀 시카 모공 흔적 앰플’과 엔믹스(NMIXX) 해원이 함께한 마리끌레르 화보. 이니스프리 제공

젊은 소비자를 겨냥한 콘텐츠 경쟁도 치열하다.

이니스프리는 그룹 엔믹스(NMIXX) 해원과 함께 ‘레티놀 시카 모공 흔적 앰플’ 화보를 공개하며 20대 소비자에게 모공·피부결·흔적 관리 제품을 알리고 있다. 제품의 기능을 강조하는 동시에 아이돌과 화보 등 콘텐츠를 활용해 소비자와의 접점을 넓히는 방식이다.

국내에서 검증된 제품의 해외 오프라인 유통 확대도 이어지고 있다. TS트릴리온은 청담글로벌과 함께 청소년 전용 헤어케어 제품 ‘GD샴푸’를 미국 미니소 200개 매장에 입점시켰다. 미국 미니소 전체 매장의 절반에 해당하는 규모로, 온라인 중심의 판매에서 오프라인으로 유통망을 확대했다.

TS트릴리온은 미국을 시작으로 캐나다 미니소와 TESO LIFE, T&T, H마트, 샘스클럽, TJ맥스 등으로 판매망을 확대한다는 계획이다.

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