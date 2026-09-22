이창섭, 과격 언행 반성 "적정선 넘어가고 있는 것 같아"

그룹 비투비 이창섭이 최근 방송에서 과격해진 언행을 반성하고 있다고 했다.

이창섭은 22일 팬 소통 플랫폼 프롬에서 "생각이 많다. 뭐랄까. 사람에게 적정선이 있는데 근래 스케줄 하며 내가 그걸 넘어가고 있는 것 같다"고 말했다.

그는 "더 잘해야 하고 더 재밌어야 하고 더 기억돼야 하는 것에 어느 순간부터 집착하는 나를 발견했다"며 "너무 자극적인 것에 무뎌졌다"고 했다.

이어 "쉽지 않지만 다시 초심으로 돌아가고자 한다. 너무 자극적이었던 내 자신과 언행을 반성하겠다. 나의 표현도 반성하고 다시 적당한 사람이 돼야겠다"고 덧붙였다.

이는 이창섭은 최근 유튜브 채널 '십이층'의 웹예능 '영업중'에서 한 발언을 두고 한 말로 보인다.

당시 출연진들은 매일 차로 여자친구를 데려다주던 남성이 여자친구에게 차 안 쓰레기를 대신 버려 달라고 요구하는 행위에 관해서 이야기했다.

해당 주제에 이창섭은 "X똥매너" "X배려없어"라며 차에서 발생한 쓰레기는 당연히 여자친구가 버려야 한다는 입장을 고수했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지