KT&G, ‘주주환원’ 속도…“3600억원 규모 자사주 전량 소각”

KT&G가 주주 가치를 높이기 위해 3600억 원 규모의 자사주를 매입한 뒤 소각하기로 결정했다.

KT&G CI. KT&G 제공

KT&G는 22일 이사회를 열고 207만주 규모의 자사주 매입·소각을 결정했다고 밝혔다. 이는 발행주식총수의 약 2%에 해당한다.

이번 조치는 지난 2월 발표한 3000억원 이상의 신규 자사주 매입·소각 계획을 이행하는 조치다. KT&G는 23일부터 장내 매입을 시작해 취득을 마친 뒤 전량 소각할 방침이다.

앞서 KT&G는 지난 4월 보유하고 있던 약 1조8000억원 규모의 자사주를 모두 소각했다. 이에 따라 2024년 11월 발표한 중장기 주주환원계획의 자사주 소각 목표인 2023년 기준 발행주식총수의 20%를 이미 넘어섰다.

실적 성장에 따른 배당 확대도 이어가고 있다. KT&G의 상반기 연결 기준 매출은 3조4052억원, 영업이익은 7790억원으로 전년 동기 대비 각각 12.0%, 22.6% 증가했다.

중간배당금도 지난해 1400원에서 올해 2000원으로 600원 늘렸다. KT&G는 올 4분기 배당 강화 중심의 새로운 중장기 주주환원정책을 발표할 예정이다.

KT&G 관계자는 “주주환원 정책의 예측가능성을 높이고 자본시장의 신뢰 및 주당 가치 제고를 위해 이번 자사주 매입·소각을 결정하게 됐다”라며, “향후에도 실적 성장과 주주환원 확대의 선순환을 구축하는 등 주주가치 증대에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

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