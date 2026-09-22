린, 심수봉에 저격당한 김다현 응원…"언니 울리는 감성여왕"

가수 린이 심수봉의 공개 발언으로 논란을 겪은 김다현을 응원했다.

린은 22일 김다현의 소셜미디어 게시물에 "최고 멋진 우리 다현♥ 맨날맨날 언니를 울리는 감성여왕 김다현 사랑해요!"라는 댓글을 남겼다.

린, 김다현. 인스타그램 캡쳐

두 사람은 MBN '현역가왕'에 함께 출연한 인연이 있다.

앞서 심수봉은 지난 20일 전북 진안군에서 열린 '진안고원 트로트페스티벌' 무대에서 앞서 공연한 김다현을 언급하며 "노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 아가씨인 것 같다" "제 앞에 저 선수 내보내지 말아달라" 등의 발언을 해 논란이 됐다.

이후 심수봉은 소속사를 통해 해당 발언을 실언이라고 인정하고 후배 가수에게 상처를 준 점을 사과했다. 김다현에게도 직접 전화해 사과와 격려의 말을 전했다.

김다현은 자신의 소셜미디어에 "심수봉 선생님과 직접 통화도 했고, 선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고, 격려도, 따뜻한 위로도 해주셨다"고 밝혔다.

이어 "저는 마음 잘 추스를 테니 걱정 마시고 우리 밝은 모습으로 만나요"라고 덧붙였다.

<뉴시스>

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