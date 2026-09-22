추석 연휴 5분에 1건씩 실종…경찰, 연휴 기간 특별 대응 나선다

제주 실종여성 허위종결 사건을 계기로 경찰이 추석 연휴 실종수사에 대한 집중 대응에 나선다. 최근 3년 추석 연휴 기간에는 5분마다 1건 꼴로 실종사건이 발생한 것으로 집계됐다.

22일 더불어민주당 양부남 의원실이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 2023년부터 지난해까지 추석 연휴 18일간 접수된 실종 신고는 5155건으로 집계됐다. 추석 기간 일일 접수건수로 보면 2023년은 267.2건, 2024년 292.2건, 지난해 298.7건으로 증가추세를 보였다. 약 5분마다 실종사건이 1건씩 접수된 셈이다. 이중 연휴 종료 시점까지 종결 처리된 신고는 지난해 기준 4748건으로 전체의 92.1%를 차지했다.

제주 실종여성 허위종결 사건을 계기로 경찰이 추석 연휴 실종수사에 대한 집중 대응에 나선다. 최근 3년 추석 연휴 기간에는 5분마다 1건 꼴로 실종사건이 발생한 것으로 집계됐다. 연합뉴스

경찰은 지난달 제주 30대 실종 여성 사망사건을 계기로 실종수사 개선 대책을 내놓고, 올 추석 연휴에 실종수사 대응체계를 본격 가동할 계획이다.

경찰은 경찰서 형사과장의 승인을 거쳐야 실종사건을 종결할 수 있도록 시스템을 개선했고, 각 경찰서장은 매일 회의에서 전일 접수된 실종사건에 대해 수사 적정성을 검토하도록 했다. 아울러 야간·휴일에는 2인 이상 수사관이 실종사건에 대응해야 한다.

경찰은 지난달 24일 실종수사 개선대책 시행 후 지난 13일까지 3주간 실종자 발견 건수는 1만2793건으로 직전 3주(7768건) 대비 64.7% 증가했다고 밝혔다. 실종접수 이후 3시간 이내 발견한 비율도 66.1%에서 72.0%로 5.9%포인트 증가했다.

김종철 경찰청장 직무대행은 “실종수사에 대한 국민적 우려가 불식될 수 있도록 추석 연휴 기간에도 치안공백 없이 면밀히 대응하겠다”고 말했다.

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