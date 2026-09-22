필렉스, 윈도우필름 B2B 공급 체계 확대…1롤 단위 발주 지원

기능성 점착필름 및 윈도우필름 전문기업 주식회사 필렉스(PHYLAX Co., Ltd.)가 국내외 자동차·건축용 윈도우필름 사업자를 대상으로 한 B2B 공급 시스템 ‘파트너 스마트 시스템’을 구축하고 공급 서비스를 시작했다고 밝혔다.

필렉스는 자동차 및 건축용 열차단·단열 윈도우필름을 공급하는 기업으로, 필름 사업자가 대규모 재고를 확보하지 않고도 제품을 구매할 수 있도록 최소주문수량(NO MOQ)을 적용한 공급 체계를 운영하고 있다.

필요한 제품을 1롤 단위부터 주문할 수 있도록 해 사업자가 시장 수요에 따라 제품과 수량을 선택할 수 있도록 한 것이 특징이다. 자체 브랜드 제품을 운영하는 사업자의 경우 필요한 물량을 선택적으로 발주할 수 있으며, 필렉스는 OEM 생산을 통한 제품 공급도 진행하고 있다.

필렉스는 나노세라믹 분산 기술을 적용한 PET 윈도우필름을 비롯해 적외선 차단 성능(IR Rejection) 최대 98% 수준의 제품군을 공급하고 있다. 이와 함께 스퍼터링(Sputtering), 증착(Metallizing) 등의 공법을 적용한 금속계 반사필름 등 자동차와 건축물의 창유리에 적용할 수 있는 다양한 기능성 윈도우필름을 취급하고 있다.

회사 측에 따르면 파트너 스마트 시스템은 제품 정보 확인부터 구매·발주, OEM 상담 및 사업 지원 등을 온라인으로 이용할 수 있도록 구성됐다. 해외 필름 사업자도 온라인을 통해 제품을 확인하고 주문할 수 있도록 서비스를 확대하고 있으며, 자동차 윈도우필름 사업자를 위한 온라인 쇼핑몰도 운영하고 있다.

건축용 윈도우필름 사업자를 위한 영업지원 기능도 제공한다고 회사 측은 설명했다. 현장 실측 내용을 문서화하고 이를 바탕으로 견적서를 작성할 수 있으며, 고객 상담 및 제품 제안 과정에서 활용할 수 있는 기능을 구축했다. 향후에는 제품별 성능 데이터와 건축물 조건 등을 활용해 에너지 절감 효과를 분석하는 기능도 연계할 계획이다.

필렉스가 OEM 방식으로 생산·공급하는 제품은 국내외 필름 사업자의 자체 브랜드 제품으로 공급되고 있다고 회사 측은 설명했다. 필렉스는 앞으로도 사업자가 필요한 제품을 필요한 수량만큼 구매할 수 있는 B2B 공급 체계를 확대하고, 제품 공급과 함께 현장 실측, 견적, 제품 제안 등 사업 지원 기능을 강화할 계획이다.

필렉스 관계자는 “필름 사업자가 대규모 재고 부담을 줄이고 제품과 영업에 집중할 수 있도록 하는 것이 파트너 스마트 시스템의 주요 목적”이라며 “제품 공급뿐 아니라 현장 실측과 견적, 제품 제안, 에너지 성능 분석 등 사업에 필요한 기능을 단계적으로 확대할 계획”이라고 말했다.

이어 “열차단·단열 윈도우필름을 활용한 다양한 사업 모델이 확대될 수 있도록 국내외 필름 사업자와의 협력도 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

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