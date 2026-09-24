키사이드, ‘2026 K-EXPO 멕시코’ 참가…중남미 시장 공략

사진=키사이드 제공

글로벌 K-뷰티 유통 플랫폼 키사이드(KISIDE)가 24일부터 27일까지 멕시코시티에서 열리는 한류 박람회 '2026 멕시코 K-EXPO'에 참가하며 중남미 시장 공략에 나선다.

문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 이번 K-EXPO는 올해 멕시코에서 처음 개최되며, 국내 식품·뷰티·소비재 분야를 비롯한 기업들이 참가해 B2C 전시와 K-콘서트, 비즈니스 매칭 등 다양한 프로그램을 진행한다.

멕시코는 중남미 시장 진출을 위한 주요 거점으로 꼽히며, K-뷰티 기업들의 시장 진출도 이어지고 있다.

키사이드 소속 브랜드들은 이미 남미 진출을 순차적으로 추진해 왔으며, 이번 전시를 다양한 브랜드를 중남미 시장에 소개하는 기회로 활용할 계획이다.

키사이드에 따르면 이번 전시에는 스킨케어, 선케어, 바디케어, 컬러 코스메틱 등 다양한 카테고리의 브랜드가 참가한다. 스킨케어 분야는 OOTD BEAUTY(오오티디 뷰티), Dr.Ceuracle(닥터슈라클) 등이, 선케어와 바디케어는 각각 Ph.Hubby(피에이치하비)와 i will me(아윌미back)이 맡는다. 메이크업·컬러 코스메틱은 COSNORI(코스노리) 등이 참가하며, 키사이드 자사 브랜드 KORVVIT(콜빗)도 이름을 올렸다.

전시장에서는 모기업 솔루엠의 리테일 솔루션도 함께 소개된다. 뉴턴(Newton) ESL과 E-Paper, 대형 디지털 사이니지로 실제 매장과 유사한 리테일 환경을 구현하고, 스킨 진단 솔루션과 테스팅 존을 마련해 관람객이 직접 체험할 수 있도록 할 예정이다. 핑크 톤 부스와 포토존도 구성할 예정이다.

키사이드에 따르면 멕시코 내 오프라인 판매 기반을 확대해 왔으며, 이번 참가를 계기로 현지 파트너십과 소비자 접점을 확대해 중남미 시장에서 유통망을 넓힌다는 계획이다. 키사이드는 유통망 확장과 현지화 전략에 속도를 낼 방침이다.

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