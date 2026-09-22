구상·이중섭 함께 걷던 왜관길…칠곡 트랜스미디어 축제로 만난다

시인 구상과 화가 이중섭이 우정을 나눴던 경북 칠곡군 왜관 원도심이 문화예술 축제의 무대가 됐다.

22일 군에 따르면 칠곡문화관광재단은 지난 15일부터 10월25일까지 왜관읍 원도심 11개 공간에서 ‘구상×이중섭, 두 거장의 우정’을 주제로 ‘2026 제4회 칠곡 트랜스미디어 축제’를 열고 있다.

김재욱 칠곡군수와 군의원 등 참석자들이 지난 17일 제4회 칠곡 트랜스미디어 축제 전시장에서 어린이 도슨트의 설명을 들으며 작품을 관람하고 있다. 칠곡군 제공

구상과 이중섭은 전쟁과 분단으로 고향을 떠나 남쪽에 정착한 한국 문학과 미술의 대표 예술가다. 구상은 1953년 왜관에 정착해 1974년 서울로 옮길 때까지 20여년간 이곳에서 생활하며 작품 활동을 했다. 두 사람의 인연은 구상이 왜관에 정착하기 전부터 시작됐다. 이중섭은 구상이 참여한 문학동인지 응향의 표지화를 그리는 등 문학과 미술의 경계를 넘어 교류했다.

이중섭은 생활이 어려웠던 시절 구상의 왜관 집에 머물기도 했다. 이곳에서 두 사람은 함께 거리를 걸으며 우정을 이어갔고, 이중섭은 구상 가족의 모습을 담은 ‘시인 구상의 가족’을 그려 선물하기도 했다. 공교롭게도 두 사람은 태어난 해는 다르지만 생일은 9월16일로 같다.

올해 축제는 두 사람의 작품과 우정을 미디어아트와 공연, 전시, 체험 등으로 풀어낸다. 문학과 미술이라는 서로 다른 장르에서 활동했던 두 사람의 이야기를 디지털 기술과 결합해 왜관 원도심 곳곳에서 선보인다.

축제의 대표 프로그램은 두 사람의 발자취를 따라 왜관 원도심을 걷는 우정길 투어다. 위치추적기(GPS)를 활용해 원도심을 걸으며 두 사람의 인연과 이야기를 따라가는 방식이다.

원도심 7개 전시공간을 둘러보는 전시관 투어도 운영한다. 전문 도슨트와 함께 원도심을 걷는 워킹 도슨트와 이중섭의 은지화를 따라 그리는 체험도 마련됐다. 투어를 완료한 참가자에게는 기념품도 제공한다.

공연 프로그램도 다채롭다. 구상과 이중섭의 우정을 소재로 한 뮤지컬이 지난 19일에 이어 10월3일 다시 무대에 오른다. 10월10~11일에는 ‘2026 칠곡 아트페어’가 열린다. 지난 17일 열린 개막식에서는 칠곡 청년 음악인으로 구성된 스테리 앙상블의 클래식 공연을 시작으로 팝페라 그룹 빅토리아, VR 아티스트 피오니의 라이브 드로잉, 홀로그램 퍼포먼스 등이 펼쳐졌다.

김재욱 군수는 “구상과 이중섭이 실제 우정을 나눴던 왜관이라는 공간 자체가 칠곡의 문화자산”이라며 “두 거장의 이야기를 원도심과 연결해 칠곡만의 문화콘텐츠로 만들어 가겠다”고 말했다.

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