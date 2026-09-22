뉴욕 한인타운 ‘깜짝방문’한 李대통령 부부… ‘K 컬처’ 저력 확인하고 동포들과 소통

UN총회 참석을 계기로 미국을 방문 중인 이재명 대통령은 21일(현지시간) 뉴욕 내 코리아타운을 찾아 동포들을 만났다.

이 대통령은 이날 엑스(X)에 뉴욕 코리아타운에서 시민들과 함께 찍은 사진을 게재하며 “오랜 시간 이곳에서 한인사회를 일궈오신 동포들과 반갑게 인사를 나눴다”고 썼다. 이 대통령은 “동포들의 삶의 터전이었던 코리아타운이 이제 뉴욕 시민들이 한식과 한국 문화를 즐기는 명소가 됐다”면서 “K 컬처의 저변이 크게 확대된 만큼 동포들의 삶도 더 나아지길 기대한다”고 했다.

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문한 이재명 대통령 부부가 21일(현지시간) 코리아타운을 방문해 현지 어린이들과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

안귀령 부대변인은 서면브리핑을 통해 “이 대통령과 김혜경 여사는 이날 오후 코리아타운을 찾아 동포들과 인사를 나누고 현지 시민들과 소통하는 시간을 가졌다”며 “이 대통령 부부는 차지훈 주UN대사로부터 코리아타운의 형성과 발전 과정에 대한 설명을 들으며 거리를 둘러봤다. 한국어 간판이 걸린 상점을 살펴보고 매장에 진열된 화장품 등 다양한 한국 상품에도 관심을 보였다”고 전했다. 현지 동포들은 이 대통령 부부에게 “고생 많으시다”는 인사말 등으로 반가움을 표현했고 이 대통령 부부도 따뜻하게 화답했다고 안 부대변인은 전했다. 이 대통령은 추석 명절을 앞두고 고국을 떠나 생활하고 있는 동포들에게 명절 인사를 전하며 안부를 나누기도 한 것으로 전해졌다.

안 부대변인은 “미국 요리학교(CIA)에서 공부하고 있다는 한 한국인 학생은 ‘대통령 아니신가’라며 반가움을 나타냈고 ‘한국에 계신 부모님께 보내드려야겠다’고 기뻐하며 함께 사진을 찍었다”면서 “이어 올해 학교에 한식 관련 과정이 생겼다며 현지에서 높아지고 있는 K 푸드의 인기를 전하기도 했다”고 설명했다.

이 대통령 부부는 한식당에서 돌솥밥과 배춧국, 토란국, 병어조림, 모둠전 등 한식으로 저녁 식사를 하며 한식이 뉴욕의 일상적인 외식문화로 자리 잡고 있는 모습도 확인했다고 안 부대변인은 전했다.

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