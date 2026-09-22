추석 연휴 인천공항 이용객은 역대 최대인 114만명에 이를 듯

올 추석 연휴 기간동안 인천공항 이용 여객은 총 114만명에 이를 것으로 예상된다.

인천공항공사는 23일부터 27일까지 이어지는 추석 연휴기간동안 하루 평균 22만8000여명의 여객이 인천공항을 이용할 것으로 전망된다고 22일 밝혔다. 인천공항공사는 추석 연휴기간 동안 관계기관 합동 특별교통대책을 시행해 안전하고 편리한 공항 서비스를 제공한다.

인천공항 터미널 모습

올해 추석 연휴 여객은 지난해 추석 연휴의 하루평균 21만8000명 대비 4.8%증가해 역대 추석연휴 중 최다여객을 기록할 전망이다.

이번 연휴 기간 여객이 가장 많은 날은 27일로 24만 7018명이 예상되며, 출발여객이 가장 많은 날은 24일(13만 1999명), 도착여객이 가장 많은 날은 27일(13만 9695명)로 각각 전망된다.

이 같은 여객증가에 대비해 인천공항공사는 관계기관과 협력해 △출국장 30분 조기개장 △스마트 서비스 확대 △현장 혼잡관리 △여객편의 및 접근교통 대책 시행 △항공기 운항안전 강화 등 공항운영 전 분야에 걸친 특별교통대책을 시행해 공항혼잡을 완화할 계획이다.

인천공항공사 관계자는 “추석 연휴 혼잡을 예상해 공항에 너무 일찍 도착하실 경우 공항혼잡이 가중될 수 있으므로 항공기 출발 3시간 전에만 도착해도 충분하며 편리한 공항이용을 위해 대중교통과 스마트 서비스를 적극 이용해주실 것을 당부드린다”고 말했다.

인천공항공사는 출국장 혼잡 방지를 위해 법무부와 협조해 오전 출국수요가 많은 주요 출국장을 평시 대비 30분 조기 개장할 계획이다.

또 추석 연휴에 맞춰 신규 보안검색요원 25명을 배치하고 출발여객이 가장 많을 것으로 예상되는 24일은 최첨단 CT X-ray 장비를 최대 45대 가동하는 등 보안검색 역량을 최대한 강화해 혼잡을 완화한다.

셀프체크인과 셀프백드랍 등 스마트 서비스 이용 항공사를 기존보다 확대하고 총 34명의 전담 안내인력을 배치해 혼잡을 완화한다.

셀프 체크인은 기존보다 4개사가 늘어난 24개 항공사, 셀프 백드랍은 기존 대비 3개사가 늘어난 13개 항공사에서 이용할 수 있다.

인천공항 전경

인천공항에는 현재 △스마트 패스(안면인식 출국 서비스, 총 18레인) △셀프체크인(총 144대) △셀프백드랍(총 301대) 등 다양한 스마트 서비스가 도입됐다.

인천공항공사는 연휴기간 ‘성수기 여객흐름 관리센터’를 운영해 체크인카운터와 출국장 대기열 등 주요 여객접점 공간의 혼잡상황을 실시간으로 관리할 계획이다.

이를 통해 출국장별‧시간대별 예상 혼잡도 및 실시간 혼잡도 정보를 관계부서와 공항상주기관에 공유하고 혼잡수준에 따라 시설운영 및 인력배치를 탄력적으로 조정한다.

현장 안내인력을 평시 47명에서 83명으로 확대함으로써 출발시각 임박 여객에 대한 안내를 강화하고 여객혼잡을 완화한다.

기존 제1여객터미널 출국장에서 제공하던 ‘인공지능(AI) 기반 출국 소요시간 안내 서비스’를 연휴 기간에 맞춰 제2여객터미널 출국장으로 확대 적용했다.해당 서비스를 이용하면 출국장별 혼잡상황을 실시간으로 확인할 수 있어 편리하며, 네이버 등 주요 포털 사이트와 인천공항 모바일 앱(인천공항+)에서도 이용이 가능하다.

또 심야 및 이른 시간대 여객편의 제고를 위해 면세점·식음매장·라운지·환전소 등 96개 매장을 24시간 운영하고, 주요 매장 34개소는 조기 개장 또는 연장 영업을 통해 운영시간을 늘린다.

정부의 외래 관광객 3000만명 달성 정책에 맞춰 외국인 방한객이 증가추세인 만큼, 다국어 기반 AI 안내로봇, 외국어 사이니지 개선 등 외국인 대상 안내 서비스도 강화한다. 주차장 혼잡에 대비해 제2터미널 인근 제2합동청사 및 임시주차장을 활용하여 총 1767면의 주차면을 추가 확보했다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “추석 연휴 기간 국민 여러분의 안전하고 편안한 해외여행을 위해 9만 4000여 공항상주직원이 합심해 더욱 안전하고 편리한 대국민 공항 서비스를 제공할 계획이다”며 “연휴 기간 보다 편리한 공항이용을 위해 여객분들께서도 대중교통과 다양한 스마트 서비스를 적극 이용해주실 것을 다시 한 번 당부드린다”고 말했다.

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