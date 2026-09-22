김구라, 송도 경차구역에 주차했다 경고장…"화 올라왔다"

방송인 김구라가 인천 송도로 이사한 뒤 겪은 일화를 공개했다.

김구라는 최근 유튜브 채널 '그리구라'에서 과거 거주했던 경기 고양시 일산 식사동과 현재 가족이 거주하는 송도의 주차 환경을 비교했다.

그는 "식사동이 진짜 좋은 게 주차가 널널하다. 세대당 2.4대 정도 된다"며 "주차 공간이 넓어서 매니저들이 우리 집에 오면 차를 대고 내 차로 가거나 이랬다"고 말했다.

이어 송도 아파트에 대해서는 "세대당 주차 공간이 1.9대 정도"라며 "많은 건데 아파트 평형대 구성이나 이런 걸 봤을 때 기본적으로 두 대씩은 있는 거다"라고 설명했다.

김구라는 늦은 시간 귀가했다가 주차할 곳을 찾지 못했다고 했다. 그는 "일 끝나고 10시15분쯤 갔더니 이미 7~8시에 풀이었다"며 "주차장을 돌다가 경차 라인은 비어 있더라. 나만 그런 게 아니라 다른 차도 경차가 아닌데 댔더라. 바짝 대고 올라갔다"고 말했다.

다음 날 차량에는 주차 위반 경고장이 붙어 있었다. 김구라는 "초강력으로 붙여놔서 뜨거운 물 붓고 긁어도 떼질까 말까더라"고 말했다.

이어 관리사무소에 문의했다며 한 세대에서 여러 대의 차량을 주차하는 일부 입주민 때문에 동대표들이 이 같은 조치를 결정했다는 설명을 들었다고 전했다.

김구라는 "화가 올라왔는데 어떡하겠냐"고 했다. 이어 흰색 벤틀리 차량에도 경고장이 여러 장 붙어 있는 모습을 보고 화가 누그러졌다고 했다. 그는 "저 분도 참고 있는데, 나도 참아야겠다"고 말했다.

김구라는 딸의 교육 문제 등을 고려해 가족이 송도로 거처를 옮겼다고 밝힌 바 있다.

<뉴시스>

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