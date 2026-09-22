‘北 세뇌 깨부수려’…아시안게임 北 응원단 앞에 ‘짝퉁’ 김정은 등장

2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 남북대결이 열린 경기장에 김정은 북한 국무위원장을 흉내 낸 이른바 ‘짝퉁 김정은’이 등장했다.

이 남성은 북한 측 응원단에 접근하다가 경찰의 제지를 받았다.

21일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 조별리그 대한민국과 북한의 경기 관중석에서 김정은 북한 국무위원장 분장을 한 남성이 '로켓 봉제인형'을 발사하는 포즈를 취하고 있다. 후쿠로이[일본]=연합뉴스

22일 연합뉴스에 따르면 본인을 홍콩 출신 ‘하워드 X’라는 예명으로 소개한 이 남성은 지난 21일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 한국과 북한의 여자 축구 경기를 찾았다.

김정은 특유의 헤어스타일에 인민복 형태의 상의를 입은 그는 경기장에 들어서자 관중과 보안 관계자들의 시선을 끌었다.

이후 북한 측 응원단석 쪽으로 다가가자 경찰이 만일의 충돌을 우려해 그를 제지하고 다른 장소로 이동시켰다. 그는 이동하는 과정에서도 북한 응원단을 향해 손을 흔들었다.

하워드 X는 일본에 거주하는 조선인들을 만나기 위해 경기장을 찾았다고 밝혔다. 그는 이들이 북한의 선전과 주장에 영향을 받아 ‘세뇌’된 상태라고 주장하며 “세뇌의 고리를 깨부수려고 한다”고 말했다.

재일 조선인 입장에서는 김정은을 희화화하는 행동이 모욕적으로 받아들여질 수 있다는 지적에 대해서는 “모욕하는 게 아니라 틀을 깨려 하는 것”이라고 반박했다.

그는 자신의 행동을 사람들이 온라인에서 찾아보고 웃게 만드는 것이 목적이라고 설명했다. 그러면서 “지도자를 보고 웃을 때 모든 공포가 사라진다”고 말했다.

21일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 조별리그 대한민국과 북한의 경기 관중석에서 김정은 북한 국무위원장 분장을 한 남성이 북측 응원단으로 접근하다 경찰 측에 제지당하고 있다. 후쿠로이[일본]=연합뉴스

하워드 X는 이 같은 활동을 13년째 이어오고 있다고 밝혔다. 2018년 평창 동계올림픽 당시에도 평창을 찾아온 북한 응원단 앞에 김정은 분장을 하고 나타난 바 있다.

당시 북한 응원단의 반응에 대해서는 일부가 사칭에 불쾌감을 나타냈지만, 충격을 받은 표정을 짓거나 웃는 사람도 있었다며 “이런 분장으로 세뇌를 깨뜨릴 수 있다는 증거”라고 주장했다.

그는 북한의 국제 스포츠대회 참가를 제한해야 한다는 주장도 내놨다. 러시아와 벨라루스가 우크라이나 침공 이후 국제 스포츠대회 참가에 제한을 받은 사례를 언급하며, 러시아에 병력을 파견한 북한도 같은 조치를 받아야 한다는 취지다.

하워드 X는 “김정은이 러시아에 군대를 보내고 우크라이나인을 죽이고 있다”며 북한의 국제 스포츠대회 퇴출을 주장했다.

김정은과 비슷한 헤어스타일은 일본 현지 미용실에서 만들었다고 한다. 그는 미용사에게 김정은의 앞·옆·뒷모습 사진을 보여주며 같은 스타일로 해달라고 요청했다고 밝혔다.

정작 자신의 헤어스타일에 대해서는 만족스럽지 않다는 반응을 보였다. 그는 “끔찍하다”며 “김정은은 패션 감각이 엉망”이라고 말했다.

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