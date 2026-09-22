北, 미사일 발사 이틀 뒤 공개…“신형무기 시험 성공” [북*마크]

북한이 지난 20일 단거리 탄도미사일 2발을 발사한 사실을 이틀 만에 공식 확인했다.

조선중앙통신은 22일 “미사일 총국은 20일 무기체계기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행했다”고 보도했다. 김정은 북한 국무위원장이 시험발사 현장을 참관했고, 딸 주애도 동행했다. 조선중앙통신

조선중앙통신은 22일 “미사일 총국은 20일 무기체계기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행했다”며 “김정은 국무위원장이 참관했다”고 보도했다. 통신은 “주변 국가들의 안전에 그 어떤 부정적 영향도 주지 않았다”며 “신형 전투무기체계 시험은 국가 방위노선을 관철하기 위한 정상적인 활동의 연장”이라고 주장했다. 시험발사 현장에는 김 위원장의 딸 주애도 동행했다.

합동참모본부(합참)에 따르면 북한은 20일 오후 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 2발을 세 시간 간격으로 연이어 발사했다. 화성-11 계열로 추정되는 두 미사일은 각각 약 450㎞, 600㎞ 이상 비행했다.

북한은 통상 탄도미사일 발사 다음 날 관영매체 보도 등을 통해 발사 목적과 성과를 대대적으로 선전해왔다. 그러나 전날까지는 미사일 관련 소식을 전하지 않았다. 세부 내용을 비공개해 전략적 모호성을 유지하려는 게 아니냐는 해석을 낳았다.

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