인천도시공사, 공동체 회복 주거환경 개선 ‘비룡공감 도시재생’ 박차

인천 미추홀구 용현동 일원 공동체 회복과 주거환경 개선이 속도를 내고 있다. 인천도시공사(iH)는 ‘비룡공감2080 도시재생사업’이 연내 준공을 목표로 순항 중이라고 22일 밝혔다.

인천 미추홀구 용현동 일원 공동체 회복과 주거환경 개선이 속도를 내고 있다. 인천도시공사(iH)는 ‘비룡공감2080 도시재생사업’이 연내 준공을 목표로 순항 중이라고 22일 밝혔다.

이번 프로젝트는 핵심인 ‘비룡큰둥지’, 거점시설로 주민 커뮤니티 ‘비룡뜰 어울림센터’와 ‘열린둥지2 복지센터’ 등을 마련하는 것이다. 2020년 2월 미추홀구와 iH가 총괄사업관리자 지정 업무협약을 시작으로 첫 발을 뗐다.

당초 추가 사업비 부족으로 일정이 지연될 수 있다는 우려가 제기됐으나 시·미추홀구·iH 간 긴밀한 협업을 통해 올해 12월 준공이 가능할 전망이다. 공정 도중 적기에 예산을 확보하고 철저한 공정 관리가 이뤄졌다는 평가를 받는다.

지하 2층∼지상 6층, 연면적 1만2000㎡ 규모의 비룡 큰둥지는 노후 주거지에 부족했던 복지·돌봄·주거·주차 기능을 한 곳에 집약시킨 생활SOC(사회간접자본) 인프라다. 지역 주민의 생활 편의를 높이고 세대 간 교류 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

iH는 다음 달 비룡공감 축제를 개최해 그간 성과를 주민들과 공유하는 소통의 장도 마련할 예정이다. iH 관계자는 “원도심 주민들이 하루빨리 해당 시설을 이용할 수 있도록 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다.

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