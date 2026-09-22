이형일 "경제성장, 숫자만으로 체감 안 돼…온기 퍼지게 하겠다"

이형일 신임 부총리 겸 재정경제부 장관은 "잠재성장률을 끌어올리는 일과 성장의 온기가 국민 삶에 고르게 퍼지도록 하는 일, 그 어느 하나도 소홀히 하지 않겠다"고 22일 밝혔다.



이 부총리는 이날 취임사에서 "경제 성장은 숫자만으로 체감되지 않는다"며 이같이 말했다.

22일 국회 재정경제기획위원회 전체회의에서 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 자료를 살피고 있다. 이날 회의에서 '대한민국과 미합중국 간 전략적투자의 운영 및 관리를 위한 특별법'에 따른 대미투자 사전 보고가 비공개로 진행될 예정이다. 연합뉴스

그는 "물가 안정은 민생경제의 기본이자, 양극화 완화의 출발점"이라며 "모든 국민이 성장 성과를 체감할 수 있도록 더 꼼꼼하게 챙기겠다"고 강조했다.



직전까지 재경부 1차관을 지낸 이 부총리는 "오늘부터 차관실에서 부총리실로 문턱 하나 넘었을 뿐 대한민국이 마주한 경제 상황도, 우리가 풀어야 할 과제도, 국민에 대한 책임도 어제와 다르지 않다"고 했다.



그러면서 재경부 직원들을 향해 "각자의 자리에서 공직자로서의 초심과 한결같은 자세를 지키면서 국민에게 필요한 답을 찾는 데 최선을 다해달라"고 당부했다.



그는 "지금까지 저와 함께 치열하게 고민해왔던 정책들은 그 연장선상에서 꾸준하게 추진해달라"며 "여러분 책상 앞에 놓은 그 무거운 짐은 제가 가장 앞장서서 조율하고 판단하며 함께 짊어지겠다"고 말했다.



그러면서 "열심히 일한 만큼 제대로 인정받고 공직의 보람과 자긍심을 느낄 수 있는 재경부를 만들어가겠다"고 강조했다.



이 부총리는 이날 별도 행사를 열지 않고 미리 녹음한 취임사를 9시30분께 재경부 내부 방송으로 내보내는 것으로 취임식을 대신했다.



이 부총리는 이후 국회 재정경제위원회를 찾아 대미 투자 관련 내용을 비공개 보고하며 첫 일정을 시작한다.

<연합>

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