[아시안게임] '필승카드' 안세영, 첫판부터 완승…女단체전 시원한 출발

한국 여자 배드민턴 대표팀의 '필승카드' 안세영이 이번 대회 첫 경기부터 쾌조의 몸놀림을 뽐내며 단체전 2연속 우승을 향한 시원한 시동을 걸었다.



여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 22일 일본 아이치현 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 8강 말레이시아와의 경기에서 1단식 주자로 나서 세계 28위 레차나 카루파테반를 2-0(21-12 21-8)으로 가볍게 격파했다.

22일(현지시간) 일본 아이치현 이치노미야시립 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체 8강전 대한민국과 말레이시아의 경기, 한국 안세영이 말레이시아 레차나 카루파테반과 경기 도중 박주봉 감독과 대화하고 있다.

안세영은 1게임 초반부터 성큼성큼 점수 차를 벌리며 상대에게 반격의 기회조차 허락하지 않은 채 9점 차로 여유 있게 기선을 제압했다.



2게임에서는 초반 3점을 내주며 출발했지만, 4-4 동점에서 내리 6점을 쓸어 담으며 승기를 잡았다.



이후로도 끈질긴 수비로 차근차근 점수를 쌓으며 일찌감치 상대의 추격 의지를 잠재웠다.



이번 대회에서 금메달 3개, 은메달 1개, 동메달 2개를 목표로 내건 배드민턴 대표팀에 여자 단체전은 유력한 '금빛 종목' 중 하나다.



배드민턴 단체전은 단식 3경기와 복식 2경기로 구성되며, 5경기 중 먼저 3승을 따내는 국가가 승리한다.



'에이스' 안세영이 말레이시아를 상대로 완벽한 스타트를 끊으며 기선을 제압한 가운데, 한국은 두 번째 주자로 여자 복식 세계 2위 이소희-백하나 조가 출격한다.



이어 단식 세계 12위 김가은, 복식 김혜정-정나은 조, 단식 김가람이 차례로 출격 대기 중이다.



한국이 말레이시아를 꺾고 준결승에 안착하면 인도-일본전의 승자와 결승 진출을 놓고 격돌한다.

<연합>

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