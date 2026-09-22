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전보람, 母 이미영에 1억 용돈…티아라 데뷔 1년 만

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그룹 티아라 출신 전보람이 데뷔 후 어머니인 배우 이미영에게 1억원을 용돈으로 줬다고 밝혔다.

 

최근 방송된 JTBC '사연 있는 쌀롱하우스'에는 이미영과 전보람 모녀가 출연했다.

그룹 티아라 출신 전보람과 배우 이미영. JTBC &#39;사연 있는 쌀롱하우스&#39;
그룹 티아라 출신 전보람과 배우 이미영. JTBC '사연 있는 쌀롱하우스'

이미영은 가수 전영록과 이혼한 뒤 두 딸과 떨어져 지냈던 시절을 떠올렸다.

 

그는 "끝까지 잘 살았어야 했는데 서로 떨어지다 보니까 제가 혼자 키울 자신도 없었고 그 당시 통장에 200만 원밖에 없었다. 그래서 아빠한테 보냈다"고 말했다.

 

이어 "그렇게 보낼 수밖에 없었던 제 자신이 죄스럽고 힘들었다. 정말 눈물로 살았다"고 했다.

 

당시 11살이었던 전보람은 "엄마한테 가고 싶었는데 엄마한테 갈 수 없어서 이해가 안 되는 상황이었다"고 회상했다.

 

이후 모녀는 약 8년 만에 다시 함께 살게 됐다.

 

전보람은 티아라 데뷔 후 어머니에게 1억원을 건넸다고 한다.

 

이미영은 "데뷔하고 나서 1년 정도 됐나? 용돈을 줄 건데 꼭 엄마만을 위해서 쓰라 했다. 아무 생각 없이 '얼마 줄 건데?' 했는데 1억을 준다더라. 나도 못 만져본 1억을 줘? (했다)"고 밝혔다.

 

전보람은 전영록과 이미영의 딸로, 2009년 티아라 멤버로 데뷔해 활동했다.

<뉴시스>


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