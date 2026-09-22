전보람, 母 이미영에 1억 용돈…티아라 데뷔 1년 만

그룹 티아라 출신 전보람이 데뷔 후 어머니인 배우 이미영에게 1억원을 용돈으로 줬다고 밝혔다.

최근 방송된 JTBC '사연 있는 쌀롱하우스'에는 이미영과 전보람 모녀가 출연했다.

그룹 티아라 출신 전보람과 배우 이미영. JTBC '사연 있는 쌀롱하우스'

이미영은 가수 전영록과 이혼한 뒤 두 딸과 떨어져 지냈던 시절을 떠올렸다.

그는 "끝까지 잘 살았어야 했는데 서로 떨어지다 보니까 제가 혼자 키울 자신도 없었고 그 당시 통장에 200만 원밖에 없었다. 그래서 아빠한테 보냈다"고 말했다.

이어 "그렇게 보낼 수밖에 없었던 제 자신이 죄스럽고 힘들었다. 정말 눈물로 살았다"고 했다.

당시 11살이었던 전보람은 "엄마한테 가고 싶었는데 엄마한테 갈 수 없어서 이해가 안 되는 상황이었다"고 회상했다.

이후 모녀는 약 8년 만에 다시 함께 살게 됐다.

전보람은 티아라 데뷔 후 어머니에게 1억원을 건넸다고 한다.

이미영은 "데뷔하고 나서 1년 정도 됐나? 용돈을 줄 건데 꼭 엄마만을 위해서 쓰라 했다. 아무 생각 없이 '얼마 줄 건데?' 했는데 1억을 준다더라. 나도 못 만져본 1억을 줘? (했다)"고 밝혔다.

전보람은 전영록과 이미영의 딸로, 2009년 티아라 멤버로 데뷔해 활동했다.

<뉴시스>

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