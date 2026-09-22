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“무섬 찍고 인삼 먹자”…10월 연휴, 영주로 힐링 여행 떠나볼까

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영주=배소영 기자 soso@segye.com

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전통혼례·상여행렬까지
관람객 참여형 체험 대폭 확대

영주 무섬외나무다리축제가 오는 10월3~4일 이틀간 영주시 문수면 무섬마을 일원에서 열린다.

 

22일 경북 영주시에 따르면 올해 축제는 ‘무섬 시간을 건너 사람을 잇다’를 주제로 열린다. 대표 프로그램인 ‘무섬외나무다리 퍼포먼스 및 전통혼례 재연’과 ‘전통 상여행렬 재연’ 행사다. 무섬마을 주민과 방문객이 함께 어우러지는 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.

영주 무섬외나무다리축제의 대표 프로그램인 상여행렬. 영주시 제공
영주 무섬외나무다리축제의 대표 프로그램인 상여행렬. 영주시 제공

특히 올해는 단순히 관람하는 축제에서 한 걸음 더 나아가 방문객이 마을 곳곳을 직접 거닐고 체험할 수 있도록 ‘고택별 맞춤형 체험 프로그램’을 대폭 확대했다. 각 고택의 특색을 살린 체험을 스탬프 투어와 연계해 방문객이 자연스럽게 마을 골목길과 고택 곳곳을 둘러볼 수 있도록 구성했다. 무섬마을 전체를 하나의 체험 공간으로 활용하고, 마을이 간직한 고유의 정취와 전통문화를 더욱 가까이에서 느낄 수 있도록 한다.

 

어린이와 가족 단위 방문객을 위한 체험 행사도 풍성하다. ‘어린이 모래놀이터’와 ‘나만의 모래그림’, ‘모래조각 체험’, ‘힐링 밧줄 놀이터’, ‘새끼줄 꼬기 체험’ 등이 대표적이다.

 

주무대에서는 ‘무섬별곡’, ‘무섬 흥마당’, ‘덴동어미 화전가’ 등 다양한 공연이 펼쳐진다. 축제장 곳곳에는 전시와 사진 촬영 공간도 마련해 무섬마을을 찾는 방문객에게 볼거리와 즐길거리를 제공한다.

 

영주문화관광재단 관계자는 “올해 무섬외나무다리축제는 마을 구석구석을 직접 거닐고 체험하면서 전통과 정취를 느낄 수 있도록 준비했다”며 “같은 날 개막하는 풍기인삼축제도 방문해 풍성함과 여유로움이 공존하는 영주의 가을을 만끽해 보길 바란다고 말했다.


영주=배소영 기자 soso@segye.com 기자페이지 바로가기

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