“엄마 위해 써”…티아라 전보람, 데뷔하고 母 이미영에게 1억 용돈

배우 이미영이 딸인 그룹 티아라 출신 전보람에게 1억원의 용돈을 받은 사연을 공개했다.

이미영은 지난 19일 방송된 JTBC ‘사연 있는 쌀롱하우스’에 전보람과 함께 출연, 가족사와 재회 이후의 이야기를 털어놨다.

이날 방송에서 이미영은 전보람의 데뷔 이후 자신에게 거액의 용돈을 건넨 일화를 소개했다. 이미영은 “데뷔하고 나서 1년 정도 됐을 때다. ‘용돈을 줄 건데 꼭 엄마만을 위해서 쓰라’고 하더라”고 말했다.

JTBC ‘사연 있는 쌀롱하우스’ 방송화면 캡처

이어 “얼마 줄 거냐고 물었더니 1억원이라고 했다”면서 자신도 쉽게 만져보지 못했던 금액을 딸에게 용돈으로 받게 된 상황에 놀랐다고 회상했다. 전보람의 동생 역시 어머니에게 용돈 500만원을 건넸다. 당시 둘째 딸은 “비록 적지만 내 입장에서는 큰돈”이라고 전한 것으로 알려졌다.

이날 방송에서는 두 딸과 이미영이 오랜 기간 떨어져 지냈던 사연도 공개됐다. 이미영은 가수 겸 배우 전영록과 결혼해 두 딸을 뒀지만, 이혼 후 아이들을 아버지에게 보냈다고 밝혔다. 당시 경제적으로 여유가 없었고 혼자 아이들을 키울 자신도 없었다는 것이 이유였다. 이미영은 “그렇게 보낼 수밖에 없었던 내 자신이 죄스럽고 힘들었다”며 당시 심경을 고백했다.

당시 11세였던 전보람도 어린 시절의 기억을 떠올렸다. 그는 엄마와 함께 살고 싶었지만 그럴 수 없다는 상황을 이해하기 어려웠다고 밝혔다. 그러면서 당시 이미영이 지갑에서 돈을 꺼내 자신에게 건넸던 순간을 기억하며, 어머니의 경제적 상황을 어느 정도 이해하게 됐다고 말했다.

모녀는 이후 8년 만에 다시 함께 살게 됐다. 전보람은 어머니와 함께 생활하면서 주변에서 “왜 이렇게 밝아졌냐”는 말을 많이 들었다며, 엄마가 해주는 음식을 먹을 수 있어 좋았다고 회상했다.

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