상어 한 마리에 ‘죠스바’ 불티…부산 편의점 매출도 들썩

부산 북항 친수공원에 상어가 출몰하면서 인근 편의점에서 상어 관련 상품과 방문객용 먹거리 등의 판매가 크게 늘어난 것으로 나타났다.

상어 한 마리의 출몰이 시민들의 관심을 끌면서 ‘죠스바’부터 보조배터리까지 뜻밖의 상품들이 특수를 누리는 모습이다.

20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다. 지난 18일에 이곳에서 처음 발견된 상어는 친수공원 수로를 맴돌면서 빠져나가지 못하고 있다. 부산시는 상어 출몰로 안전에 유의해달라는 안내 문자까지 보냈지만 주말을 맞아 상어를 직접 보려는 시민들이 몰리면서 북항 친수공원은 북새통을 이뤘다. 연합뉴스

22일 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일에 따르면 상어가 처음 목격된 지난 18일 이후 19~21일 부산 동구 지역 CU 점포의 상품 매출을 직전 주 같은 요일과 비교한 결과, 죠스바 매출이 28.4% 증가했다.

상어와 연관된 상품들의 판매 증가세도 두드러졌다. 고래밥 매출은 21.6% 늘었고, 핑크퐁 아기상어 관련 상품도 33.3% 증가했다.

상어 출몰 소식이 SNS를 통해 확산하면서 실제 상어와 상품 속 캐릭터나 이미지가 연결되는 이른바 ‘연관 소비’가 나타난 것으로 풀이된다.

이 같은 현상은 부산에만 나타난 것은 아니다. 같은 기간 전국 CU에서도 죠스바 매출이 12.5%, 고래밥이 10.5%, 아기상어 관련 상품이 13.9% 각각 증가했다.

상어를 직접 보기 위해 친수공원을 찾는 방문객이 늘면서 인근 편의점의 전체 매출도 크게 뛰었다.

19~20일 친수공원 인근 CU 점포의 전체 매출은 직전 주 같은 기간보다 48.6% 증가했다.

가장 눈에 띄는 품목은 보조배터리였다. 상어를 촬영하려는 고객이 늘면서 보조배터리 매출이 815.5% 급증했다. 완구류 매출도 422.7% 늘었다.

공원에서 시간을 보내는 방문객이 증가하면서 즉석조리식품 매출은 166.2% 증가했고, 생수 55.0%, 얼음 46.3%, 삼각김밥 32.3% 등 간편 먹거리와 음료 판매도 일제히 늘었다.

상어를 보기 위해 몰려든 인파도 평소보다 크게 증가했다. 부산시에 따르면 지난 주말 친수공원을 찾은 방문객은 평소의 4~5배 수준으로 늘었다.

앞서 지난 18일부터 친수공원 내 해변 인공 수로에서는 약 3.5ｍ 크기의 상어가 잇따라 목격됐다. 퇴치 노력에도 상어가 수로를 떠나지 않으면서 관련 사진과 영상이 SNS를 통해 빠르게 확산됐다.

상어 옆에 약 1ｍ 크기의 아기상어가 함께 있었다는 목격담도 온라인에서 나왔지만, 현재까지 사실 여부는 확인되지 않았다.

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