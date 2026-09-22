[아시안게임] 야구대표팀, 비행기 세리머니 이어 이번엔 金세리머니

2026 아이치·나고야 아시안게임 첫 경기에서 대만을 꺾고 바로 결승 진출의 청신호를 켠 야구대표팀이 '금(金) 세리머니'로 진짜 금메달 획득을 기대하고 있다.



올해 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 야구대표팀 타자들은 전세기를 타고 반드시 8강 토너먼트가 열리는 미국으로 향하겠다는 의지를 담아 안타 치고 누상에 나갈 때마다 양팔을 쭉 펴는 비행기 세리머니로 뜻을 이뤘다.

21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 조별리그 1차전 대한민국과 대만과의 경기, 7회말 1사 3루 상황에서 대한민국 박준순이 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다.

대표팀 선수들은 21일 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원 야구장에서 대만을 5-0으로 따돌릴 때 새로운 세리머니를 선보였다.



두 손으로 산을 만들어 한자 金의 머리 모양을 본뜬 것이다.



주장 노시환(한화 이글스)의 주도로 모두가 따라 하는 이 세리머니가 금메달을 목에 걸고 귀국하겠다는 의미라는 걸 누구라도 딱 보면 안다.



아시안게임에서 금메달, 올림픽에서 동메달 이상을 획득하면 병역 혜택을 받는다.



이번 야구 대표 24명 중 병역 미필 선수는 16명이다. 불펜 투수 조병현(SSG 랜더스)은 따로 병역 의무를 마치고 대표팀에 승선했다.

곽빈, 1OK 무피안타 무실점 역투. 연합뉴스

2022 항저우 아시안게임 우승 멤버 중 병역 혜택을 누린 곽빈(두산 베어스), 박영현(kt wiz), 노시환, 문보경(LG 트윈스), 김지찬(삼성 라이온즈), 김주원(NC 다이노스), 윤동희(롯데 자이언츠) 7명은 '향후 5년 동안 국가대표 차출 시 의무 참가'라는 조항에 따라 이번 대회에도 출전했다.



대만전에서 곽빈이 6이닝 동안 삼진 10개를 뽑아내며 무실점 역투로 승리의 발판을 놓고 김주원은 두 번이나 결정적인 진루타를 포함해 4타수 3안타를 쳤다.

김도영이 우중간 2루타를 날린 후 베이스를 향해 슬라이딩 하고 있다.

윤동희는 대타로 8회에 나와 큼지막한 좌월 솔로 아치로 쐐기를 박았다.



이미 금메달을 수집한 '선배'들의 관록이 여실히 입증된 경기였다.



항저우 우승 멤버 7명이 앞에서 끌고 이들의 기를 듬뿍 받아 병역 미필 선수 16명이 뒤에서 열심히 밀면 한국 야구는 아시안게임 5회 연속 우승 목표를 너끈히 달성할 수 있다.

<연합>

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