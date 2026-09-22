선우용여, 81세에도 임플란트 없이 자연치아…"죽으면 돈은 종이"

배우 선우용여가 건강 관리 비결과 인생 철학을 공개한다.

23일 오후 10시30분 방송되는 MBC TV 예능물 '라디오스타'는 추석 특집 '몰라 몰라 몰라 추석에 웃긴 얘기만 해~'로 꾸며진다.

1945년생인 선우용여는 이날 방송에서 외모 관리 비결에 대해 레이저 시술이나 보톡스, 울쎄라를 한 번도 받아본 적이 없다고 밝힌다. 임플란트 없이 본래 치아를 유지하고 있다고도 말한다.

60여 년간 연예계 활동을 이어온 그는 스타일리스트 없이 스스로 의상을 준비해왔다고 한다. 직접 원단을 구입해 원하는 디자인으로 옷을 만들어 입기도 했다고 밝힌다.

화보 촬영 당시 일화도 전한다. 완성된 결과물을 본 뒤 "잘 찍었다"고 만족했다고 한다.

여행을 즐기는 모습도 공개한다. 국내뿐 아니라 해외여행도 당일치기로 다니며, 일본 후쿠오카를 찾아 음식을 먹고 구경한 뒤 마지막 비행기로 귀국하기도 했다고 한다.

선우용여는 "죽으면 돈은 종이가 된다"며 살아있는 동안 자신을 위해 좋은 것을 보고 입으며 즐기고 싶다는 생각을 밝힌다.

최근에는 유튜브 채널을 운영하며 대중과 만나고 있다. 유튜브를 시작한 뒤 어린 학생들도 자신을 알아본다고 한다.

또 인생에 대단한 사람이 따로 있는 것이 아니라 각자의 자리에서 최선을 다하는 것이 중요하다며 "그냥 살아라"고 말한다.

<뉴시스>

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