한미일 외교장관 “北 완전한 비핵화 의지 재확인… 대만해협 평화 유지 중요”

한·미·일 외교 수장이 북한의 위협에 대한 억제 태세를 유지하는 동시에 대화와 외교를 통한 한반도 비핵화와 평화·안정을 위해 긴밀히 공조하기로 했다. 반도체와 인공지능(AI) 등 첨단기술과 공급망 분야를 중심으로 경제안보 협력도 강화한다.

22일 외교부에 따르면 조현 외교부 장관은 제81차 유엔총회 고위급주간 참석차 미국 뉴욕을 방문해 21일(현지시간) 마르코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 한·미·일 외교장관회의를 갖고 공동성명을 채택했다. 3국 외교장관회의는 지난 7월 북대서양조약기구(NATO) 정상회의와 아세안(ASEAN) 관련 외교장관회의 계기에 이어 올해 세 번째다.

조현 외교부 장관이 21일(현지시간) 미국 뉴욕에서 마르코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 한·미·일 외교장관회의를 갖고 있다. 외교부 제공

3국 장관은 북한의 위협에 대한 확고한 억제 태세를 유지하면서 대화와 외교를 통한 한반도 평화·안정과 비핵화 목표 실현을 위해 긴밀히 공조하기로 했다. 동북아와 중동 등 주요 지역·글로벌 정세에 대해서도 의견을 교환하고, 국제정세의 불확실성이 커지는 상황에서 3국 간 소통과 공조를 한층 강화할 필요가 있다는 데 뜻을 모았다.

인도·태평양을 비롯한 전 세계에서 항행과 상공 비행의 자유, 유엔해양법협약(UNCLOS)에 반영된 국제법 준수와 해양안보 강화의 중요성도 강조했다. 초국경범죄 대응과 재난구호·인도적 지원 등에서도 협력을 확대하기로 했다.

경제안보 분야에서는 반도체와 AI, 양자, 디지털 인프라, 바이오 등 핵심·신흥기술 분야의 협력을 강화하기로 했다. 첨단기술 보호와 공급망 다변화·회복력 증진, 경제적 강압 대응을 위한 공조도 심화한다.

지난 7월 한·미·일 외교장관회의에서 체결한 ‘한·미·일 소형모듈원자로(SMR) 협력각서’의 구체적인 이행 계획이 마련된 데 대해서도 환영했다. 3국 장관은 분야별·각급 협의체를 더욱 활발히 가동하고 주요 다자회의를 비롯한 다양한 계기에 수시로 만나 한·미·일 협력의 지평을 확대해 나가기로 했다.

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