세계일보

검색

李대통령, 이형일·강신철·홍지선 장관 임명안 재가

입력 : 수정 :
박지원 기자 g1@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록

이재명 대통령이 22일 2기 내각 장관 3명에 대한 임명안을 재가했다.

 

유엔 총회 참석차 뉴욕을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지 시간) 미국 뉴욕 JFK 국제공항에 도착해 인사를 하고 있다.   뉴시스
유엔 총회 참석차 뉴욕을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지 시간) 미국 뉴욕 JFK 국제공항에 도착해 인사를 하고 있다.   뉴시스

강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론공지를 통해 “이 대통령은 인사청문경과보고서가 채택된 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관과 강신철 국방부 장관, 홍지선 국토교통부 장관에 대한 임명안을 한국시간 22일 재가했다”고 밝혔다. 지난달 30일 2기 개각 장관 후보자 6명이 지명된 후 23일 만이다.


박지원 기자 g1@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

이주빈, 꽃다발 들고 청순 미모
  • 이주빈, 꽃다발 들고 청순 미모
  • 조여정 '올블랙 패션'
  • 카리나, 패딩 패션으로 드러낸 핫한 몸매
  • 안은진, 드레스 입고 뽐낸 청순미