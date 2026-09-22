쿠시먼-롯데물산, 대형 랜드마크·복합시설 PM 협력 손잡았다

쿠시먼앤드웨이크필드 코리아가 롯데물산과 국내 주요 랜드마크 자산과 대형 복합시설을 대상으로 자산관리(PM)와 부동산 자문 서비스 분야 협력을 확대하기 위해 손을 잡았다.

쿠시먼앤드웨이크필드코리아는 22일 이 같은 내용으로 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

22일 양사 관계자가 MOU를 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 쿠시먼앤드웨이크필드 제공

이번 협약을 통해 양사는 대형 업무∙상업 복합시설을 중심으로 자산관리(PM)와 임대자문, 부동산 컨설팅, 매입매각 자문 등 다양한 분야에서 협력 체계를 구축할 예정이다. 아울러 각사가 보유한 전문 역량과 네트워크를 바탕으로 신규 사업 기회를 함께 발굴하고 고객에게 보다 종합적이고 차별화한 부동산 서비스를 제공한다.

롯데물산은 롯데월드타워와 롯데월드몰을 직접 개발하고 운영하며 축적한 자산관리 역량을 바탕으로 그룹 외 부동산 자산관리 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다. 현재 판교 H스퀘어, 아크플레이스 등 주요 프라임 오피스 자산의 PM업무를 수행하고 있다. 베트남 롯데센터 하노이 운영 경험 등 국내외 복합시설 운영 노하우를 보유하고 있다.

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