심수봉에 저격당한 김다현 "선생님께서 직접 사과"

가수 김다현이 최근 심수봉 저격 논란을 두고 팬을 향해 "걱정 말라"고 했다.

김다현은 21일 인스타그램에 "심수봉 선생님과 직접 통화했고 선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고 격려도 따뜻한 위로도 해주셨다"고 말했다.

가수 김다현. 김다현 인스타그램 캡처

또 "팬님들 이번 일로 속상하고 걱정하셨냐. 저는 마음 잘 추스를테니 걱정 마시고 우리 밝은 모습으로 만나자. 감사하다"고 했다.

심수봉은 전날 전북 진안군에서 열린 트로트 축제에서 김다현 다음 순서로 무대에 올라 "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 아가씨인 것 같다. 노래를 듣고 있으면서 지금 제가 너무 힘이 든다. 여러분 앞에서 이야기한다. 앞으로 제 앞에 저 선수, 선수라고 내보내지 말아 달라"고 말했었다.

이후 심수봉 발언 영상이 각종 온라인 커뮤니티에 퍼지자 심수봉을 향해 비난이 쏟아졌고, 심수봉은 결국 사과했다.

그는 "모두가 웃고 즐겨야할 트로트 축제 현장에서 적절치 않은 순간에 상식을 벗어난 말을 뱉은 점, 입이 열 개라도 할 말이 없다. 그리고 무엇보다 앞 순서 가수가 정확히 누구인지 몰랐고 특정인을 망신 주기 위해 한 말은 절대 아니었다"고 말했다.

그러면서 "어른으로서 후배가수의 마음에 상처를 주는 말을 한 점은 분명 잘못됐다. 김다현 양과 가족에게 깊은 사과의 뜻을 전했다"고 했다.

심수봉은 "이 사과문을 통해 김다현 양과 팬클럽, 행사를 위해 애쓴 모든 관계자들에게도 깊은 유감과 사과의 말씀을 드린다. 트로트축제 당일 공연을 보러 온 많은 참가자들에게는 진심으로 미안하다. 넓은 마음으로 용서 바란다"고 말했다.

김다현은 2009년생이고, 심수봉은 1955년생이다. 김다현은 방송인 김봉곤의 딸이기도 하다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지