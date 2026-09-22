전국에서 일교차 큰 날씨 이어져…대체로 맑아 [오늘날씨]

화요일인 22일에는 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 10~15도로 크겠다.

완연한 초가을 날씨에 청명한 하늘이 드러난 지난 20일 서울 마포구 하늘공원에서 시민들이 억새풀 사이를 산책하고 있다. 연합뉴스

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 19.1도, 인천 20.6도, 수원 19.0도, 춘천 13.9도, 강릉 16.9도, 청주 18.8도, 대전 18.0도, 전주 18.9도, 광주 20.1도, 제주 22.6도, 대구 16.2도, 부산 20.8도, 울산 20.0도, 창원 19.0도 등이다.

낮 최고기온은 서울 29도, 인천 29도, 수원 28도, 춘천 27도, 강릉 25도, 청주 28도, 대전 28도, 전주 30도, 광주 30도, 대구 28도, 부산 27도, 제주 27도 등으로 예상된다.

전국이 대체로 맑겠으나 강원 동해안·산지와 경상권 동해안, 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

동해 남부 남쪽 먼바다를 제외한 동해 먼바다와 경북 남부 앞바다에서는 초속 8~16m의 강한 바람이 불고 물결도 1.5~3.5m로 매우 높겠으니 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의해야 한다.

오전까지 충북과 전북·경북중·북부 내륙에서 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 전국 내륙을 중심으로는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~3.5m, 서해 0.5~1.5m, 남해 0.5~3.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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