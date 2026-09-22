5대 은행 가계대출, 늘린 총량 목표도 초과…바닥난 대출 여력

주요 시중은행의 가계대출 잔액이 지속 증가하면서 올해 연간 총량 목표치를 또 초과한 것으로 나타났다.



지난달 총량 규제 완화 이후로 새롭게 부여된 대출 여력이 빠르게 소진되면서 가계대출 문턱도 연말까지 높게 유지될 것이라는 전망이 나온다.

지난 16일 서울 시내 한 금융기관에 게시된 주택 담보 대출 안내문.

22일 금융권에 따르면, 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 17일 기준 가계대출 잔액(정책성 대출 제외)은 652조2천617억원으로 집계됐다.



작년 말(644조9천700억원)보다 7조2천918억원 증가한 규모다.



이들 은행이 지난달 말 금융당국과 협의해 새롭게 설정한 연간 증가 목표치(약 7조1천100억원)를 2천억원 가까이 넘어섰다.



한 달도 지나지 않아 신규 대출 여력(약 2조7천800억원)을 모두 소진한 셈이다.



은행별로 보면, 5대 은행 중 2곳이 올해 연간 목표치를 큰 폭으로 초과했고, 다른 2곳이 목표치가 임박한 수준을 가까스로 유지하고 있다.



다만, 정책대출을 포함한 5대 은행의 전체 가계대출 잔액은 지난 17일 기준 781조5천82억원으로, 8월 말(782조1천192억원)보다 6천110억원 감소했다.



전체 가계대출 잔액이 감소세로 돌아선 것은 지난 3월(-1천364억원) 이후 6개월 만에 처음이다.



결과적으로 정책대출이 줄면서 가계대출 잔액이 감소했지만, 정책대출을 뺀 은행 자체 가계대출만 보면 증가세를 유지한 것으로 분석된다.



시중은행 관계자는 "이달 들어 정책대출 중 하나인 보금자리론의 자산 유동화가 계속 이어지고 있다"며 "이에 따라 주택담보대출이 감소한 것"이라고 전했다.



은행권에서 취급한 보금자리론이 일정 규모 모이면 주택금융공사 계정으로 옮겨지는데, 이 같은 유동화가 정책대출 감소로 나타나고 있다는 설명이다.



그는 "금융당국이 총량 목표치를 한 차례 확대해준 상황에서 은행들도 연말까지 이를 무조건 지켜야 하는 부담이 있다"며 "은행별 대출 규제 완화가 쉽지 않을 것"이라고 내다봤다.



반면, 금융당국이 이주비, 중도금, 잔금대출 등 잔금대출은 은행별 총량 규제에서 제외하기로 한 점, 연말 신규 주택담보대출 신청 규모가 줄어드는 계절적 요인 등을 고려하면 대출 문턱이 더 높아지지는 않을 것이라는 관측도 나온다.



다른 관계자는 "현재 목표치를 초과한 대출 잔액에는 집단대출도 일부 포함돼 있다"며 "실수요 대출 공급에는 어려움이 없을 수 있다"고 말했다.

<연합>

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