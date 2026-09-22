해병대 전역 장병, 기술인재로…경기도일자리재단 직무교육

군 복무를 마쳤거나 전역을 앞둔 해병대 장병들이 산업현장에 필요한 실무 기술을 익히며 민간 기술인재로 첫발을 내디뎠다.

경기도일자리재단은 한국폴리텍대학 화성캠퍼스와 협력해 추진한 ‘해병대 전역(예정)자 맞춤형 적합직무 탐색 과정’을 완료했다고 21일 밝혔다. 이번 프로그램은 전역 군인들이 민간 기술 분야의 실무를 몸소 체험하며 적성에 맞는 진로를 찾도록 돕기 위해 마련됐다.

교육은 이달 12일 설비 과정과 19일 용접 과정으로 나뉘어 진행됐다. 실제 산업체와 유사한 환경에서 하루 8시간씩 실습 위주로 운영됐으며, 총 28명(설비 13명, 용접 15명)의 장병이 교육을 수료했다.

참가자들은 도면 해독과 배관 조립, 아크 발생 및 맞대기 용접 등 현장에서 활용 가능한 핵심 기술을 이수했다.

재단은 단순 체험에 그치지 않고 수료생들의 실제 채용으로 이어지도록 체계적 사후 지원에도 나선다. 수료생별 구직 희망 조건을 파악해 일대일 취업 컨설팅을 제공하고, 제대군인 채용에 긍정적인 ‘군 친화 기업’의 구인 정보와 매칭해 취업 알선까지 할 방침이다.

윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 “재단이 보유한 취업 지원 네트워크를 동원해 군 친화 기업 연결 등 실질적 결실을 보도록 지원하겠다”고 밝혔다.

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