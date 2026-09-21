대만 당국, 20만명 ‘개인정보 유출’ 쿠팡에 6500만원 상당의 과징금

대만 정부가 개인정보 유출 문제로 쿠팡대만과 대표에게 총 150만 대만달러(약 6489만원) 과징금을 부과했다.

21일(현지시간) 대만매체 공상시보에 따르면 대만 디지털발전부는 쿠팡대만의 개인정보 유출과 관련, 개인정보보호법 위반으로 지난달 회사와 대표에게 각각 과징금 75만 대만달러(약 3244만원)를 부과하고 시정 명령을 했다.

다만 대만 디지털발전부는 과징금이 최대 1500만 대만달러(약 6억4890원)에이를 수 있는 ‘중대 사안’ 관련 조항은 적용하지 않았다고 밝혔다. 디지털발전부의 관련 홈페이지에도 회사명을 일부 가린 채 동일한 처벌 내용이 게재돼 있다.

대만 디지털발전부는 지난해 11월 한국에서 발생한 쿠팡의 개인정보 유출 이후 대만 사용자 약 20만 명도 영향을 받았다는 한국 정부의 지난 2월 발표 후 쿠팡대만 측으로부터 관련 내용을 보고받았다고 밝힌 바 있다.

유출된 대만 고객 20만4552명 정보는 이름·이메일·전화번호·배송주소 등인 것으로 전해졌다.

공상시보는 “쿠팡 측이 대만 디지털발전부의 신중한 조사와 전문적인 지도에 감사를 표했다”며 “이미 과징금 납부를 마쳤고 개선 조치를 했다”고 전했다.

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