조주홍 영덕군수, 취임 100일 맞아 군민 소통 간담회 개최

조주홍 경북 영덕군수는 민선 9기 취임 100일을 맞아 오는 10월 8일 오전 10시 영덕군청 3층 대회의실에서 ‘민선 9기 100일, 영덕의 100년을 준비하다’를 주제로 군민 소통 간담회를 개최한고 21일 밝혔다.

조주홍 영덕군수는 추석 명절을 앞두고 지난 16~21일까지 관내 9개 읍·면을 순회하며 주민들과 소통하고 민생 현장을 살피고 있다. 영덕군 제공

간담회에는 농업·어업, 임업, 상공업, 환경, 복지, 여성, 문화·관광, 체육, 보건 등 다양한 분야에서 읍·면 및 분야별 추천을 받은 주민과 공개모집을 통해 선정된 군민 등 총 100명이 참석할 예정이다.

공개모집은 9월 30일까지 진행되며, 영덕군민이라면 누구나 신청할 수 있다.

이날 간담회에서는 조주홍 영덕군수가 민선 9기 군정 추진 방향과 미래 비전을 설명한 뒤, 군민과 자유롭게 의견을 나누는 시간을 갖는다. 참석자들은 생활 속 불편 사항부터 지역 발전을 위한 정책 제안까지 다양한 의견을 전달할 수 있다.

영덕군은 이번 간담회를 단순한 의견 청취에 그치지 않고 ‘경청-공감-현장-실행’으로 이어지는 군정 소통의 장으로 운영할 방침이다.

제시된 의견 가운데 정책적으로 검토할 필요가 있는 사항은 관련 부서와 협의해 후속 조치를 추진할 예정이다.

앞서 조주홍 군수는 추석 명절을 앞두고 9월 16일부터 21일까지 관내 9개 읍·면을 순회하며 주민들과 소통하고 민생 현장을 살폈다.

이번 읍·면 방문은 영덕읍을 시작으로 지품면, 축산면, 영해면, 병곡면, 창수면, 강구면, 남정면, 달산면 순으로 진행됐다.

추석을 맞아 군민들의 생활 현장을 직접 찾아 명절 인사를 전하고 지역 현안과 주민들의 다양한 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

조주홍 영덕군수는 각 읍·면사무소와 주요 경로당을 찾아 현업에 힘쓰는 직원들을 격려하고, 주민들과 격의 없는 대화를 나누며 생활 속 불편 사항과 지역 발전 방안에 대한 의견을 들었다.

현장에서 제기된 건의사항과 애로사항은 관련 부서와 함께 면밀히 검토해 군정에 적극 반영하고, 군민이 체감할 수 있는 실질적인 행정서비스를 제공하겠다고 약속했다.

조주홍 영덕군수는 “추석을 맞아 군민들께 직접 인사를 드리고 현장의 목소리를 들을 수 있어 뜻깊은 시간이었다”며 “군민 한 분 한 분의 소중한 말씀을 새겨듣고, 군민이 행복하고 살기 좋은 영덕을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “가족, 이웃과 함께 정을 나누며 풍요롭고 따뜻한 명절을 보내시길 바란다”고 추석 인사를 전했다.

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