내일 전국 ‘맑고 쾌청’…낮 최고 30도 ‘큰 일교차’ 주의 [내일날씨]

화요일인 22일은 전국이 대체로 맑고 쾌청한 가을 날씨를 보이겠다. 다만 낮과 밤의 기온 차가 최대 18도 안팎까지 벌어져 건강 관리에 각별한 주의가 요구된다.

추분을 앞둔 20일 제주시 구좌읍 평대리 당근밭에서 농민들이 작업에 한창이다. 연합뉴스

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 12∼20도, 낮 최고기온은 24∼30도로 예보됐다. 낮에는 다소 더운 기운이 감돌겠으나 해가 지면 기온이 빠르게 내려가 일교차가 크겠다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 18도, 인천 19도, 수원 18도, 춘천 14도, 강릉 15도, 청주 17도, 대전 17도, 전주 17도, 광주 19도, 대구 16도, 부산 20도, 제주 21도로 예상된다.

낮 최고기온은 서울 29도, 인천 29도, 수원 28도, 춘천 27도, 강릉 25도, 청주 28도, 대전 28도, 전주 30도, 광주 30도, 대구 28도, 부산 27도, 제주 27도로 오르겠다.

강원 동해안·산지와 경상권 동해안, 제주도는 가끔 구름이 많겠으며, 아침까지 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 출근길 교통안전에 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해 최고 3.5ｍ, 남해 최고 3.0ｍ로 높게 일 수 있어 동해상 풍랑과 너울에 대한 해안가 안전사고 예방에도 주의가 필요하다.

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