반바지 입고 등교했다는 이유로…연세대 치대 ‘손글씨 반성문’ 공개 논란

연세대학교 치과대학 학생들이 복장 규정을 위반했다는 이유로 작성한 손글씨 반성문이 강의실에 공개 게시되면서 논란이 일고 있다.

논란이 불거진 연세대학교 치과대학 전경. 연합뉴스

21일 연합뉴스에 따르면, 연세대 치대 소속 한 학생이 쓴 반성문에는 “날씨가 덥다는 안일한 생각과 편안함을 쫓아 반바지를 착용하고 등교했다”며 “예비 의료인으로서 큰 결격사유이자 부끄러운 태도”라며 깊이 반성한다는 내용이 담겼다.

문제가 된 복장 규정은 연세대 치대 학부 홈페이지에 게시된 ‘치대 생활에 적절한 학생 복장’ 지침이다. 해당 안내에는 짧은 치마, 반바지, 슬리퍼 착용을 금지하고 발등을 덮는 신발과 발목 위 양말을 착용할 것 등이 명시되어 있다. 환자를 대면하는 원내생뿐 아니라 실습 전 학생들에게도 이 지침이 권장되어 왔다.

반바지·슬리퍼 등을 금지하는 연세대 치대의 학생 복장 지침 안내. 연합뉴스

그러나 이를 어긴 학생들에게 ‘반성문’을 쓰게 하고, 이를 강의실에 공개적으로 게시한 것을 두고 교내외에서 지나친 통제라는 비판이 쏟아지고 있다. 연세대 온라인 커뮤니티 등에서는 “반성문까지는 그렇다 쳐도 전체 공개는 지나치다”, “집단 괴롭힘과 다를 게 뭐냐”며 거센 성토가 이어지고 있다.

논란이 커지자 연대 치대 측은 “예비 의료인으로서 갖춰야 할 자세에 대해 교육 차원에서 이뤄진 조치”라면서도 “향후 실습 외 복장 규정 개선에 대해 학생들과 열린 자세로 대화해 볼 수 있다”는 입장을 전했다.

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