전북도 ‘노인일자리 사업’, 전국 광역지자체 ‘최우수’

전북도가 노인 일자리 확대와 지역 특성을 반영한 맞춤형 일자리 발굴 성과를 인정받아 전국 광역지자체 최우수 기관으로 선정됐다.

전북도는 21일 서울 더플라자호텔 그랜드볼룸에서 열린 ‘2026년 노인 일자리 주간 기념식’에서 전국 광역지자체 부문 최우수 기관으로 뽑혀 보건복지부 장관상을 받았다.

전북도가 ‘2026년 노인 일자리 주간 기념식’에서 전국 광역지자체 부문 최우수 기관으로 뽑혀 보건복지부 장관상을 받은 뒤 기념 촬영하고 있다. 전북도 제공

이번 수상은 노인 일자리 사업 규모를 꾸준히 확대하는 동시에 지역 특성과 수요를 반영한 일자리를 발굴하고 사업의 질적 개선을 추진해 온 성과를 인정받은 결과다.

특히, 도내 기초지자체와 노인 일자리 수행 기관도 함께 수상하면서 전북의 노인 일자리 사업 성과를 뒷받침했다. 시·군 부문에서는 익산시와 순창군이 각각 최우수상인 보건복지부 장관상을 받았으며, 전주시는 우수상인 한국노인인력개발원장상을 수상했다.

전북도는 노인 일자리 사업을 지속적으로 확대해 2021년 6만1000여 개였던 일자리를 올해 역대 최대 규모인 8만9633개까지 늘렸다. 올해 사업에는 총 4242억원의 예산을 투입하고 있다.

일자리의 양적 확대뿐 아니라 질적 개선에도 힘을 쏟고 있다. 지역사회 환경 개선과 취약계층 돌봄 등 공공성이 높은 사회서비스형 일자리를 발굴하고, 시장형 사업을 확대해 노인들이 그동안 쌓은 경험과 역량을 활용할 수 있는 참여 기회를 넓혔다.

전북도는 앞으로 지역별 수요와 고령자들의 특성을 반영한 맞춤형 일자리를 지속적으로 발굴하고, 안정적으로 제공해 소득 보전과 사회 참여를 지원할 계획이다.

김미정 전북도 복지여성보건국장은 “이번 최우수상은 지역사회 곳곳에서 활약하고 계신 어르신들과 현장 실무자들이 함께 만들어 낸 성과”라며 “앞으로도 어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 누리도록 지속 가능한 맞춤형 일자리를 확대할 계획”이라고 말했다.

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