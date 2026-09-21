추석 연휴 공공 전기차 충전 요금 50% 할인

추석 연휴인 24∼27일 오전 11시부터 오후 2시까지 전기차 충전 요금이 대폭 할인된다.

이 기간 기후에너지환경부와 한국전력이 운영하는 공공 충전기 1만8000여기의 충전 요금이 50% 할인된다고 기후부는 21일 밝혔다.

사진=뉴시스

100킬로와트(㎾) 충전기의 경우 충전 요금이 1㎾h당 348.4원에서 174.2원으로 내려간다.

추석 연휴에는 산업용 전력 사용이 감소하면서 전력 수요가 줄어든다. 반면 태양광 등 재생에너지 발전은 계속되면서 전력 공급이 수요보다 많아지는 시간이 발생할 수 있다. 이때 생산된 전력이 제때 소비되지 못하면발전 설비의 출력을 제어해야 하는 경우도 생긴다. 기후부는 약 116만 대의 전기차를 활용해 이 시간대의 전력을 흡수하겠다는 계획이다.

한전에서 직접 전력을 공급받는 자가소비용 충전기 10만2천호는 전력량 요금을 받지 않는다. 자가소비용 충전 요금은 기본요금(저압 1㎾당 2천390원·고압 1㎾당 2천580원)과 전력량 요금(저압 1㎾h당 85.4원·고압 1㎾h당 80.2원 안팎)으로 구성된다.

민간 충전사업자 충전기도 전력량 요금이 할인되면서 충전 요금도 할인될 예정이다. 다만 민간 충전기는 할인 폭과 방식이 업체별로 각기 다르므로 각 업체 홈페이지를 확인해야 한다.

기후부는 추석 연휴 고속도로 휴게소 8곳에 이동식 충전기 19기를 배치한다.

이동식 충전기가 배치되는 휴게소는 하남드림(경기), 홍천(서울, 양양), 춘천, 구정, 속리산, 부여백제(서천, 공주) 등이다.

차량별로 20㎾h 내에서 충전할 수 있으며 배터리 충전량이 절반 이하인 차량부터 우선해 충전할 수 있다.

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