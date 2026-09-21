어청도서 60대 고혈압·90대 출혈 응급환자 잇달아 닥터헬기 긴급 이송

21일 전북 군산시 어청도에서 고혈압 등 고위험 증세와 다량의 출혈 증세를 보인 60·90대 여성들이 잇달아 해경과 닥터헬기의 연계로 신속히 육지 병원으로 긴급 이송되는 등 도서 지역 응급환자 대응이 잇따랐다.

군산해경이 전북 군산시 어청도에서 발생한 응급환자를 닥처헬기로 이송하고 있다. 군산해경 제공

군산해양경찰서에 따르면 이날 낮 12시16분쯤 어청도 주민 A(60대·du)Tlrk 안색이 창백하고 기력이 크게 떨어져 거동이 어려운 데다 혈압까지 높게 측정되는 등 응급 이송이 필요하다는 신고가 어청도출장소에 접수됐다.

군산해경은 어청도출장소장과 인근 해상에서 경비 임무를 수행 중이던 경비함정의 응급구조사를 현장에 보내 A씨의 상태를 확인한 뒤 도서 지역이라는 점과 환자의 상태 등을 고려해 원광대학교병원에 닥터헬기를 요청했다.

A씨는 해경의 도움을 받아 헬기장으로 이동했으며, 신고 접수 54분 만인 오후 1시10분쯤 닥터헬기에 탑승해 원광대병원으로 이송됐다.

앞서 이날 오전 7시40분쯤에도 어청도에 거주하는 B(90대·여)씨가 다량의 출혈 증세를 보인다는 신고가 접수되자 군산해경은 닥터헬기를 연계해 응급환자를 육지 병원으로 신속히 이송했다.

군산해경 관계자는 “도서 지역은 육지에 비해 응급 의료기관 접근에 많은 시간이 소요되는 만큼 응급환자 발생 시 신속한 이송 수단 확보가 중요하다”며 “앞으로도 관계 기관과 긴밀한 협조 체계를 강화해 섬 지역 응급환자의 골든타임을 확보할 방침”이라고 말했다.

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