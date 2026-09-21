10대 추석 용돈 8.6만원… 부모님 용돈은 5년 새 38% 증가

지난해 추석 기간 카카오톡 ‘송금봉투’로 부모 세대가 받은 용돈의 평균 금액은 21만3000원으로 집계됐다. 2021년보다 38% 증가했다. 부모 세대가 자녀 세대에 보낸 용돈도 평균 11만4000원으로 5년 사이 16% 뛰었다.
카카오페이는 추석을 앞두고 최근 5년간 ‘송금봉투’ 이용 데이터를 분석해 이같은 결과를 21일 공개했다.
분석 결과 2025년 추석 당시 부모 세대에 전달된 송금봉투의 평균 금액은 21만3000원으로 2021년 평균 15만4000원보다 38% 늘었다. 지난해 20대는 19만원, 30대 22만원, 40대는 24만3000원을 부모 세대에 보냈다.
반대로 부모 세대가 자녀 세대에게 전한 추석 용돈 역시 우상향 추세다. 2025년 송금봉투의 평균 금액은 11만4000원으로, 2021년 대비 16% 증가했다. 10대는 추석 용돈으로 1인당 평균 8만6000원을 받았고 20대는 11만9000원, 30대는 17만원이었다.
지난해 추석 기간 송금인의 연령대와 무관하게 학생들이 받은 카카오페이 송금봉투 금액을 분석해보니 중학생은 봉투 당 평균 7만1000원을 받았다. 고등학생은 8만6000원, 대학생은 9만1000원을 받은 것으로 집계됐다. 중학생의 평균 용돈은 2021년 대비 37% 증가해 분석 대상 학생층 가운데 가장 높은 상승 폭을 기록했다.
한편 카카오페이가 공식 금융 브랜드 저널인 ‘페이어텐션’을 통해 ‘추석 용돈 금액은 어떻게 정하시나요’를 주제로 투표를 진행한 결과 응답자의 48%는 명절 용돈에 대해 ‘매년 같은 금액을 드린다’고 답했다. 투표에는 2만3322명이 참여했다. 응답자의 30%는 ‘물가를 반영해 조정한다’, 21%는 ‘형제, 배우자와 상의한다’고 밝혔다.
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