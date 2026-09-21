10대 추석 용돈 8.6만원… 부모님 용돈은 5년 새 38% 증가

지난해 추석 기간 카카오톡 ‘송금봉투’로 부모 세대가 받은 용돈의 평균 금액은 21만3000원으로 집계됐다. 2021년보다 38% 증가했다. 부모 세대가 자녀 세대에 보낸 용돈도 평균 11만4000원으로 5년 사이 16% 뛰었다.

사진=게티이미지뱅크 제공

카카오페이는 추석을 앞두고 최근 5년간 ‘송금봉투’ 이용 데이터를 분석해 이같은 결과를 21일 공개했다.

분석 결과 2025년 추석 당시 부모 세대에 전달된 송금봉투의 평균 금액은 21만3000원으로 2021년 평균 15만4000원보다 38% 늘었다. 지난해 20대는 19만원, 30대 22만원, 40대는 24만3000원을 부모 세대에 보냈다.

반대로 부모 세대가 자녀 세대에게 전한 추석 용돈 역시 우상향 추세다. 2025년 송금봉투의 평균 금액은 11만4000원으로, 2021년 대비 16% 증가했다. 10대는 추석 용돈으로 1인당 평균 8만6000원을 받았고 20대는 11만9000원, 30대는 17만원이었다.

지난해 추석 기간 송금인의 연령대와 무관하게 학생들이 받은 카카오페이 송금봉투 금액을 분석해보니 중학생은 봉투 당 평균 7만1000원을 받았다. 고등학생은 8만6000원, 대학생은 9만1000원을 받은 것으로 집계됐다. 중학생의 평균 용돈은 2021년 대비 37% 증가해 분석 대상 학생층 가운데 가장 높은 상승 폭을 기록했다.

한편 카카오페이가 공식 금융 브랜드 저널인 ‘페이어텐션’을 통해 ‘추석 용돈 금액은 어떻게 정하시나요’를 주제로 투표를 진행한 결과 응답자의 48%는 명절 용돈에 대해 ‘매년 같은 금액을 드린다’고 답했다. 투표에는 2만3322명이 참여했다. 응답자의 30%는 ‘물가를 반영해 조정한다’, 21%는 ‘형제, 배우자와 상의한다’고 밝혔다.

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