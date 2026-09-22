오세훈 “李 주택공급 절벽 억지 주장 개탄” 정면 반박

오세훈 서울시장은 21일 서울 주택공급 절벽이 전임 박원순 시장 시절에 비롯된 것이라며 “억지스러운 주장을 공개적으로 하시는 (이재명) 대통령을 보며 개탄을 금할 수 없었다”고 목소리를 높였다.



오 시장은 21일 서울시청 대회의실에서 ‘2026 서울 주택정책 성과공유회-서울 주택정책, 이렇게 달라졌습니다’를 열고 이같이 밝혔다.

21일 서울시청 대회의실에서 열린 ‘2026 서울 주택정책 성과공유회’에서 오세훈 서울시장이 정부의 부동산 정책을 강도 높게 비판하고 있다.뉴스1

오 시장은 “제가 (2021년) 취임할 때 정비사업이 멈춰 있었다”며 “389곳이 2012년부터 2020년까지 해제됐고, 그 물량이 43만호”라고 했다. 이어 “정비사업 추진위원회나 조합 내 갈등이 있다는 것을 빌미로 (정비사업을) 해제하기 바빴다”고 지적했다.



‘정부·여당에서 박원순 전 시장 재임 시절 해제된 정비구역 389곳 중 60%가 자진 해제했다고 주장하지 않느냐’는 취지의 질문에는 “모양을 갖추려는 교묘한 수법이다. 대표적인 게 주민 30%가 반대하면 직권 해제하는 조항”이라며 “갈등을 부추기고 30%가 반대하면 해제하도록 선동한 게 (박원순의) 서울시”라고 비판했다.



이 대통령이 지난 18일 기자회견 중 서울 부동산 가격 급등 원인으로 오 시장을 지목한 것에 대해선 “억지스러운 주장을 공개적으로 하시는 대통령을 보며 개탄을 금할 수 없었다”고 말했다. 그러면서 “앞으로 (억지 주장을) 또 하실 것”이라며 “(저 또한) 체면을 세워 드리기 위해 자제하지 않고, 책임소재를 분명히 하겠다는 말씀을 드린다”고 날을 세웠다.



오 시장은 이날 자신의 임기 중 서울시의 가장 큰 성과로 재개발·재건축 정상화를 꼽았다. 신규 정비구역 지정은 최근 5년간 연평균 35곳으로 직전 10년 평균 17곳의 두 배 이상으로 늘어 현재 서울 전역 496곳에서 정비사업이 추진되고 있다.



시에 따르면 2021년 신속통합기획 도입 이후 214개 구역, 30만7000호 규모의 정비사업이 추진돼 당초 목표 대비 114%를 달성했다. 노후 저층주거지를 정비하는 모아주택도 168곳, 4만3000호가 조합 설립 단계에 진입했다.

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